CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 657 657¾ 639½ 651½ —5 Sep 660 660 642¾ 654¾ —5¼ Dec 665½ 665¾ 648¾ 661 —5 Mar 671½ 671½ 655½ 667 —5 May 666 667½ 655 661¼ —8¾ Jul 649¼ 649¼ 635½ 644¾ —6½ Sep 646¼ 646¼ 646¼ 646¼ —6¼ Dec 656 656½ 642¼ 647 —11¼ Jul 605 605 605 605 —4¼ Est. sales 48,942. Tue.'s sales 110,826 Tue.'s open int 406,006 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 621 626¾ 602¾ 625¼ +5 Sep 541¾ 544½ 525 543½ +2¼ Dec 515¾ 516¾ 500¼ 516½ +¾ Mar 522 523¼ 507¼ 522¾ +½ May 525 526 510½ 525½ +¼ Jul 524 526 510½ 525¾ +½ Sep 481¼ 483¾ 473½ 481 —1½ Dec 469 471¾ 463 468½ —2 Mar 475 476¾ 471 472½ —4¾ Jul 475 475 475 475 —5¾ Dec 429 430½ 427½ 430½ — ½ Dec 411¼ 411¼ 411 411 — ¾ Est. sales 225,706. Tue.'s sales 377,335 Tue.'s open int 1,720,733, up 2,863 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 361 362½ 358¼ 360 — ¾ Dec 361½ 361½ 360¾ 360¾ +½ Est. sales 254. Tue.'s sales 410 Tue.'s open int 4,163 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1512½ 1524¾ 1489¼ 1523¼ +11½ Aug 1461¼ 1470¾ 1438 1469½ +9 Sep 1382¾ 1389¾ 1360 1389½ +7¼ Nov 1347 1356½ 1325¾ 1352½ +5¼ Jan 1348 1356 1327 1352¾ +4½ Mar 1326½ 1335 1306 1330¾ +3½ May 1321¾ 1332 1303¼ 1326¼ +2 Jul 1325¾ 1332½ 1305¼ 1325¾ — ¼ Sep 1255 1255 1255 1255 Nov 1217¼ 1227 1208½ 1224½ +4½ Mar 1212 1212 1212 1212 —3 Nov 1099¼ 1110 1099¼ 1110 —1¾ Est. sales 93,765. Tue.'s sales 155,239 Tue.'s open int 804,827 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 66.80 67.25 65.42 66.91 +.22 Aug 62.59 63.10 61.24 62.61 +.07 Sep 60.68 61.21 59.49 60.72 +.11 Oct 59.44 59.80 58.21 59.22 —.04 Dec 58.37 58.81 57.36 58.47 +.11 Jan 57.34 57.57 56.33 57.23 —.07 Mar 56.16 56.32 55.05 56.09 +.08 May 55.11 55.48 54.46 55.17 —.09 Jul 54.75 55.04 53.79 54.73 —.08 Sep 52.62 53.25 52.62 53.25 —.16 Oct 51.81 52.25 51.81 52.25 —.62 Dec 52.04 52.79 51.62 52.79 +.05 Est. sales 50,339. Tue.'s sales 94,036 Tue.'s open int 510,710, up 3,844 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 386.80 389.30 378.30 386.00 —.30 Aug 388.70 389.50 379.00 386.40 Sep 386.10 388.70 378.50 385.40 —.10 Oct 384.10 384.70 376.20 382.70 —.10 Dec 385.00 386.60 377.50 384.40 +.60 Jan 382.40 384.30 376.40 382.90 +.60 Mar 376.40 377.50 370.80 376.30 +.20 May 375.00 376.30 369.50 374.40 Jul 376.30 376.30 370.70 375.60 +.10 Aug 371.10 371.10 366.50 366.50 —3.50 Sep 364.30 364.40 361.50 361.90 —.30 Oct 349.50 349.50 349.50 349.50 —.80 Dec 350.00 351.30 348.30 349.00 —.10 Dec 316.20 316.20 316.20 316.20 —.80 Est. sales 46,810. Tue.'s sales 104,829 Tue.'s open int 403,292, up 2,643