CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

Open High Low Last Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 665 665¾ 659½ 659½ —12¼ May 672¼ 674 662¼ 666½ —9¼ Jul 660½ 662 649¾ 653¼ —10¼ Sep 657¼ 658¼ 646½ 649¾ —10¼ Dec 661¼ 661¾ 650¼ 653¾ —9½ Mar 664 664¾ 654¼ 657¾ —9¾ Jul 634¾ 635¾ 628 628 —9¾ Sep 628 628 628 628 —9½ Est. sales 37,672. Thu.'s sales 120,463 Thu.'s open int 421,532 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 554½ 555 546¼ 551½ —3¼ May 548¾ 548¾ 540 544¾ —5 Jul 538¾ 538¾ 529¼ 532 —7¾ Sep 491¾ 491¾ 483¾ 487¾ —5¼ Dec 472 472½ 465¼ 470¾ —3¼ Mar 479¼ 479¾ 473 478 —3½ May 482¾ 483¼ 476¾ 481¾ —3¼ Jul 483½ 484½ 478 483 —2¾ Sep 442½ 444½ 441½ 444½ — ¾ Dec 428¼ 430¾ 425¾ 430¾ — ¾ Mar 437¼ 437½ 437¼ 437½ —1¼ Dec 417½ 417½ 417 417 —2¼ Est. sales 169,445. Thu.'s sales 520,318 Thu.'s open int 1,829,166 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 377¾ 378 368 368 — ¾ May 363½ 364 359½ 363¼ +1¾ Jul 357½ 361¼ 357½ 361¼ +2¼ Dec 334 334 334 334 +1 Mar 339 339 339 339 — ½ Est. sales 138. Thu.'s sales 772 Thu.'s open int 4,322 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1404 1407 1380 1397½ —8½ May 1404¾ 1408 1378¼ 1399¼ —8¼ Jul 1394¼ 1395½ 1367¾ 1387¼ —10 Aug 1353 1354½ 1329¼ 1346½ —10 Sep 1273¼ 1273¼ 1251 1266¼ —9¼ Nov 1230 1230 1208½ 1223 —7¾ Jan 1222¼ 1224¼ 1204¼ 1217½ —7½ Mar 1194½ 1195¼ 1179¾ 1191 —6 May 1179½ 1188 1172¼ 1183 —5¾ Jul 1176¼ 1182¼ 1171¾ 1179¼ —5½ Nov 1098 1099 1086½ 1096¾ —6½ Est. sales 117,616. Thu.'s sales 338,273 Thu.'s open int 853,875 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 50.70 50.97 50.00 50.40 —.56 May 49.68 49.71 48.60 49.30 —.37 Jul 48.74 48.74 47.64 48.28 —.39 Aug 47.53 47.53 46.46 47.07 —.35 Sep 46.19 46.19 45.22 45.68 —.41 Oct 45.07 45.07 44.21 44.55 —.43 Dec 44.33 44.33 43.49 43.90 —.41 Jan 43.88 43.88 43.37 43.41 —.55 Mar 43.45 43.46 42.93 43.03 —.49 May 43.03 43.06 42.68 42.68 —.48 Jul 42.65 42.65 42.38 42.38 —.49 Dec 40.80 40.80 40.50 40.50 —.57 Est. sales 55,722. Thu.'s sales 152,408 Thu.'s open int 471,947 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 423.30 426.20 417.00 423.80 —.30 May 421.80 425.10 415.30 422.20 —.80 Jul 419.50 421.90 413.20 419.60 —.80 Aug 408.10 410.20 402.30 408.50 —.30 Sep 394.40 397.30 390.00 396.10 —.20 Oct 383.20 383.90 377.40 383.30 —.30 Dec 381.00 381.80 375.40 380.90 —.50 Jan 375.30 378.70 372.90 378.60 +.20 Mar 368.00 370.50 364.60 370.10 +.90 May 362.90 367.70 361.80 367.50 +1.30 Jul 362.30 366.80 362.30 366.80 +1.20 Dec 344.70 346.00 344.10 346.00 —.40 Est. sales 55,486. Thu.'s sales 132,995 Thu.'s open int 408,958, up 1,664