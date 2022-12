CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 750 774½ 748¾ 767¾ +17¼ May 756¾ 780¾ 755¾ 775¼ +17¾ Jul 760¼ 784½ 760¼ 779½ +17½ Sep 766¾ 790¼ 766¼ 786 +17 Dec 783½ 801½ 780¾ 797½ +17 Mar 788½ 806¾ 788½ 803 +16½ May 805 805 802½ 802½ +16 Jul 783¾ 787¾ 782¾ 786¼ +17 Sep 782¾ +17 Dec 784¾ +17¼ Mar 776 +17¼ May 761¾ +17¼ Jul 753¼ +17¼ Est. sales 63,116. Tue.'s sales 57,477 Tue.'s open int 332,182, up 971 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 651½ 663 651 662¼ +10¼ May 651¾ 662¼ 651¼ 661¾ +9¾ Jul 646 656 645¾ 655½ +9¼ Sep 608½ 615½ 608½ 615 +5¾ Dec 596 602¾ 595 602¼ +6 Mar 603½ 610¾ 603 610½ +6 May 610½ 614½ 610½ 614¼ +6¼ Jul 606¾ 613½ 606¾ 613¼ +6¼ Sep 570¾ +2½ Dec 557½ 560¾ 555 560¼ +2¼ Mar 564¾ 567¾ 564¾ 567¾ +2¼ May 570¾ +2¼ Jul 566½ +2¼ Sep 530¾ +2¼ Dec 519 520 513 519¾ — ¼ Jul 525¼ — ¼ Dec 485½ +¼ Est. sales 150,089. Tue.'s sales 136,473 Tue.'s open int 1,187,781 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 338¼ 350 338 346¼ +9¾ May 346¾ 347 343¾ 343¾ +8 Jul 344¾ 344¾ 343½ 343½ +7½ Sep 339½ +9¼ Dec 346¼ +9¼ Mar 338½ +9¼ May 355 +9¼ Jul 347½ +9¼ Sep 363¼ +9¼ Dec 363¼ +9¼ Jul 342 +9¼ Sep 357¾ +9¼ Est. sales 206. Tue.'s sales 206 Tue.'s open int 4,414, up 27 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1477 1489 1475¼ 1481 +2½ Mar 1479 1490¾ 1477 1484½ +4¾ May 1481 1493 1480¼ 1487½ +4½ Jul 1484½ 1495¼ 1483¾ 1490 +4½ Aug 1464¼ 1473½ 1464¼ 1469 +4 Sep 1415¾ 1420¾ 1414½ 1416½ +1¾ Nov 1387¾ 1393½ 1387 1390½ +1 Jan 1392½ 1395½ 1390 1392½ — ¼ Mar 1384½ 1390 1383 1383¾ —1¾ May 1385¼ 1385¼ 1379½ 1379¾ —2 Jul 1386¾ 1390 1380¾ 1380¾ —2 Aug 1370 —2 Sep 1347 —2 Nov 1328½ 1328½ 1321¼ 1323¼ —5½ Jan 1325¾ —5½ Mar 1315¼ —5½ May 1310½ —5½ Jul 1320 —5½ Aug 1309¼ —5½ Sep 1289 —5½ Nov 1264 1264 1263½ 1263½ —5¼ Jul 1259½ —5¼ Nov 1230½ —5¼ Est. sales 229,355. Tue.'s sales 202,041 Tue.'s open int 627,125, up 908 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 66.07 66.86 65.45 66.31 +.26 Mar 64.77 65.63 64.05 64.83 +.02 May 63.89 64.80 63.19 63.85 —.05 Jul 63.20 64.08 62.58 63.13 —.08 Aug 62.71 63.35 62.04 62.49 —.12 Sep 61.70 62.71 61.48 61.90 —.22 Oct 61.89 62.36 60.93 61.32 —.30 Dec 61.49 62.07 60.53 60.99 —.35 Jan 61.33 61.33 60.43 60.72 —.35 Mar 60.29 60.39 60.08 60.35 —.38 May 60.09 —.41 Jul 59.85 —.44 Aug 59.69 —.44 Sep 59.44 —.55 Oct 59.11 —.55 Dec 58.90 59.07 58.90 59.07 —.53 Jan 58.82 —.53 Mar 58.53 —.53 May 58.34 —.53 Jul 58.91 —.53 Aug 58.78 —.53 Sep 58.64 —.53 Oct 58.88 —.53 Dec 58.80 —.53 Jul 58.71 —.53 Oct 58.70 —.53 Dec 58.56 —.53 Est. sales 137,152. Tue.'s sales 128,271 Tue.'s open int 393,740 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 451.90 457.10 450.70 456.00 +3.60 Mar 449.00 453.90 447.50 452.70 +3.40 May 441.50 446.00 439.90 445.30 +3.30 Jul 437.50 440.90 435.40 440.30 +2.80 Aug 430.30 433.30 428.10 432.80 +2.60 Sep 419.50 422.70 416.90 422.20 +2.50 Oct 407.70 410.70 404.60 410.20 +2.10 Dec 406.10 408.30 403.00 407.40 +1.30 Jan 401.90 405.60 401.30 405.30 +1.30 Mar 402.00 402.00 401.00 401.00 +1.20 May 397.50 +1.10 Jul 395.60 +.90 Aug 393.50 +.90 Sep 389.50 +.90 Oct 383.80 +.70 Dec 376.50 382.10 376.50 382.10 +.30 Jan 380.10 +.30 Mar 375.80 +.30 May 372.30 +.30 Jul 378.80 +.30 Aug 376.70 +.30 Sep 372.70 +.30 Oct 376.20 +.30 Dec 370.60 +.30 Jul 369.10 +.30 Oct 369.10 +.30 Dec 363.50 +.30 Est. sales 113,583. Tue.'s sales 103,017 Tue.'s open int 407,746, up 2,745