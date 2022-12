CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 747¼ 761½ 744¾ 750½ +2 May 756½ 768¾ 753 757½ +¾ Jul 762½ 773 757¾ 762 +¼ Sep 768¾ 778½ 765 769 +½ Dec 781¼ 789½ 776¼ 780½ Mar 788 795 782¼ 786½ —1¼ May 786½ —1½ Jul 766½ 775¾ 766½ 769¼ —1 Sep 766 766 765¾ 765¾ —1 Dec 766 767½ 766 767½ — ¾ Mar 758¾ — ¾ May 744½ — ¾ Jul 736 736 736 736 +10 Est. sales 66,066. Mon.'s sales 61,006 Mon.'s open int 331,211 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 647¾ 654¼ 646¾ 652 +4¾ May 649½ 654¾ 647½ 652 +4 Jul 643¾ 649¼ 642¼ 646¼ +3¼ Sep 607 610¼ 605¾ 609¼ +2 Dec 595¾ 599 593½ 596¼ +1 Mar 603¾ 607 602 604½ +1 May 607 610½ 605¾ 608 +1 Jul 606 609½ 605 607 +¾ Sep 568¼ —1½ Dec 559¾ 562 557½ 558 —2 Mar 570 570 565½ 565½ —2 May 568½ —2 Jul 564¼ —2 Sep 528½ —2 Dec 519 520 519 520 —1¾ Jul 525½ —1¾ Dec 485¼ +¼ Est. sales 148,870. Mon.'s sales 126,424 Mon.'s open int 1,191,459 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 331¾ 339¼ 330 336½ +3¼ May 332 335¾ 329½ 335¾ +3 Jul 332½ 336 332½ 336 +3 Sep 330¼ +1½ Dec 337 +½ Mar 329¼ +½ May 345¾ +½ Jul 338¼ +½ Sep 354 +½ Dec 354 +½ Jul 332¾ +½ Sep 348½ +½ Est. sales 331. Mon.'s sales 331 Mon.'s open int 4,387, up 80 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1461¾ 1486¾ 1460¼ 1478½ +17¾ Mar 1464 1487½ 1462¼ 1479¾ +16¼ May 1468¼ 1490¼ 1465¾ 1483 +15¾ Jul 1471¼ 1493 1469¼ 1485½ +15 Aug 1453¾ 1471¼ 1450½ 1465 +13¾ Sep 1403¼ 1419¾ 1403 1414¾ +11½ Nov 1381 1395 1380¼ 1389½ +8½ Jan 1384 1397¾ 1383½ 1392¾ +8¾ Mar 1377½ 1390 1377½ 1385½ +8¼ May 1374 1386 1374 1381¾ +7¾ Jul 1382¾ +7¾ Aug 1372 +7¾ Sep 1349 +7¾ Nov 1321½ 1331¼ 1320¼ 1328¾ +7 Jan 1331¼ +7 Mar 1320¾ +7 May 1316 +7 Jul 1325½ +7 Aug 1314¾ +7 Sep 1294½ +7 Nov 1267 1271¼ 1267 1268¾ +5¾ Jul 1264¾ +5¾ Nov 1235¾ +5¾ Est. sales 217,913. Mon.'s sales 193,978 Mon.'s open int 626,217 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 64.46 66.34 63.80 66.05 +1.64 Mar 63.45 65.22 62.75 64.81 +1.40 May 62.75 64.39 62.04 63.90 +1.19 Jul 62.15 63.64 61.46 63.21 +1.09 Aug 61.63 62.99 61.01 62.61 +.98 Sep 61.25 62.36 60.96 62.12 +.93 Oct 60.74 61.86 60.20 61.62 +.88 Dec 60.50 61.57 59.88 61.34 +.84 Jan 60.50 61.07 60.46 61.07 +.77 Mar 60.73 +.74 May 60.25 60.50 60.25 60.50 +.69 Jul 60.29 +.63 Aug 60.13 +.60 Sep 59.99 +.60 Oct 59.66 +.60 Dec 59.50 59.60 59.50 59.60 +.62 Jan 59.35 +.62 Mar 59.06 +.62 May 58.87 +.62 Jul 59.44 +.62 Aug 59.31 +.62 Sep 59.17 +.62 Oct 59.41 +.62 Dec 59.33 +.62 Jul 59.24 +.62 Oct 59.23 +.62 Dec 59.09 +.62 Est. sales 101,184. Mon.'s sales 94,691 Mon.'s open int 404,212 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 449.20 457.30 449.20 452.40 +3.30 Mar 446.30 454.30 446.10 449.30 +3.20 May 439.50 446.30 439.50 442.00 +2.50 Jul 435.50 441.20 435.50 437.50 +2.30 Aug 429.80 434.00 429.30 430.20 +1.50 Sep 420.10 424.30 419.10 419.70 +.60 Oct 409.00 413.30 407.30 408.10 —.30 Dec 408.00 411.80 405.30 406.10 —.80 Jan 408.90 408.90 403.70 404.00 —1.20 Mar 403.60 403.60 399.80 399.80 —1.20 May 396.40 —1.20 Jul 394.70 —1.20 Aug 392.60 —1.20 Sep 388.60 —1.20 Oct 383.10 —1.50 Dec 381.80 —1.30 Jan 379.80 —1.30 Mar 375.50 —1.30 May 372.00 —1.30 Jul 378.50 —1.30 Aug 376.40 —1.30 Sep 372.40 —1.30 Oct 375.90 —1.30 Dec 370.30 —1.30 Jul 368.80 —1.30 Oct 368.80 —1.30 Dec 363.20 —1.30 Est. sales 129,555. Mon.'s sales 121,748 Mon.'s open int 405,001