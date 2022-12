CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 730½ 730½ 715½ 715½ —21¾ Mar 763¼ 768 734 739 —22 May 775 779¾ 745¾ 750¾ —22½ Jul 781 786½ 753¼ 757 —22¾ Sep 788½ 794¾ 763¼ 766¼ —22½ Dec 802 806½ 775¾ 778 —22½ Mar 812¼ 812¼ 781¾ 784¼ —22¼ May 788½ 788½ 784¾ 784¾ —22¼ Jul 789½ 789½ 764¾ 764¾ —22¼ Sep 762¼ —22¼ Dec 769¼ —22¼ Mar 760½ —22¼ May 746¼ —22¼ Jul 727 —17¾ Est. sales 75,373. Fri.'s sales 83,853 Fri.'s open int 322,759, up 4,992 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 635½ 638¼ 625½ 628¾ —6¼ Mar 646½ 649 637¾ 640½ —5¾ May 648½ 649½ 639¾ 642¼ —5 Jul 644½ 646¾ 637½ 639½ —4¾ Sep 609 610½ 605¼ 606 —2½ Dec 598 599½ 594¾ 595¼ —2¾ Mar 605¾ 606½ 602¼ 603 —2½ May 609½ 609½ 605¾ 606¼ —2½ Jul 608 608¼ 604¼ 605 —2¾ Sep 571¾ —1½ Dec 561¾ 563½ 561¾ 562¾ +1 Jul 568¼ +1 Dec 526 530½ 526 526¾ +1 Est. sales 227,154. Fri.'s sales 405,780 Fri.'s open int 1,247,319, up 26,337 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 339¼ —22 Mar 356 361 333½ 335¾ —22 May 359½ 359½ 328¾ 328¾ —28½ Jul 350 350 328¼ 328¼ —29½ Sep 327 —28¾ Dec 357½ 357½ 327 327 —28¾ Mar 319¼ —28¾ May 335¾ —28¾ Jul 323¾ —28¾ Sep 339½ —28¾ Jul 317 —28¾ Sep 332¾ —28¾ Est. sales 745. Fri.'s sales 617 Fri.'s open int 3,442, up 138 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1440½ 1451 1435¼ 1437¾ — ¾ Mar 1447 1458 1443 1445 —1½ May 1455 1465½ 1451¼ 1453 —1 Jul 1459 1469¾ 1455¾ 1457¾ — ¾ Aug 1441 1450¾ 1438½ 1440¾ — ¼ Sep 1405 1407 1396¾ 1398¾ — ¼ Nov 1376 1383¾ 1373¾ 1376¾ —1 Jan 1383¼ 1385¼ 1377 1380¼ — ¼ Mar 1377¼ 1378½ 1372 1375¼ +½ May 1373½ +¾ Jul 1375 1375¼ 1374 1375¼ +½ Aug 1364½ +½ Sep 1344¼ +½ Nov 1324 1325 1319 1323 —1¼ Jan 1327 1327 1325½ 1325½ —1 Mar 1315 —1 May 1310¼ —1 Jul 1319¾ —1 Aug 1309 —1 Sep 1288¾ —1 Nov 1265½ —1 Jul 1261½ —1 Nov 1210¾ —1 Est. sales 150,294. Fri.'s sales 181,337 Fri.'s open int 632,199 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 67.10 67.52 64.75 64.90 —2.69 Jan 65.72 66.31 62.50 62.57 —2.65 Mar 65.02 65.52 62.20 62.27 —2.17 May 64.49 64.90 61.91 61.98 —1.83 Jul 63.80 64.20 61.53 61.59 —1.60 Aug 62.90 63.58 61.13 61.15 —1.47 Sep 62.89 62.89 60.62 60.67 —1.41 Oct 62.25 62.25 60.00 60.13 —1.36 Dec 61.42 61.85 59.68 59.84 —1.31 Jan 60.43 60.43 59.53 59.60 —1.26 Mar 61.10 61.10 59.29 59.29 —1.21 May 59.12 —1.09 Jul 59.50 59.50 58.99 58.99 —1.02 Aug 58.90 58.90 58.80 58.80 —.92 Sep 58.50 58.50 58.42 58.42 —.91 Oct 58.10 58.10 58.03 58.03 —.81 Dec 57.89 —.80 Jul 57.70 —.80 Oct 57.58 —.72 Dec 57.49 —.73 Est. sales 225,952. Fri.'s sales 243,302 Fri.'s open int 439,651 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 424.80 433.40 424.80 432.00 +7.50 Jan 424.10 433.90 423.00 432.10 +8.00 Mar 422.80 431.80 421.70 430.50 +7.70 May 420.80 429.00 419.70 428.40 +7.60 Jul 420.00 427.60 418.90 427.00 +7.00 Aug 415.10 422.90 414.90 422.60 +6.60 Sep 408.70 416.40 408.00 415.90 +6.10 Oct 400.90 408.80 400.80 408.30 +5.80 Dec 400.90 407.80 399.70 407.20 +5.70 Jan 403.00 406.00 399.60 406.00 +5.50 Mar 399.30 403.00 396.50 403.00 +5.50 May 401.20 +5.50 Jul 401.00 +5.60 Aug 399.10 +5.60 Sep 394.90 +5.60 Oct 389.70 +5.60 Dec 387.70 +5.60 Jul 386.20 +5.60 Oct 386.20 +5.60 Dec 380.60 +5.90 Est. sales 116,235. Fri.'s sales 113,649 Fri.'s open int 381,330, up 2,001