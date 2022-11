CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 829½ 829¾ 801½ 817½ —10¾ Mar 848 854 822½ 837¼ —10¾ May 858¾ 858¾ 833¾ 847¼ —11 Jul 861¾ 861¾ 838¾ 851 —11¼ Sep 864¾ 865 846¼ 857½ —11½ Dec 871 871 856¼ 866¼ —12 Mar 872½ 872½ 861½ 869½ —11¾ May 864 —11½ Jul 823 823 811 820¼ —13½ Sep 807 —13½ Dec 815¾ —13¼ Mar 807 —13¼ May 792¾ —13¼ Jul 756 —13¼ Est. sales 106,964. Tue.'s sales 174,526 Tue.'s open int 350,091, up 847 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 665¼ 666 657½ 665¼ —1½ Mar 667 668 660 667½ —1¾ May 665½ 667 658¾ 666¼ —1½ Jul 660½ 661½ 653¾ 660¾ — ¾ Sep 625¾ 626¾ 620 625¼ — ¾ Dec 614¼ 615¾ 608¼ 614½ +¼ Mar 621 621¾ 615 621¼ +¼ May 620½ 623½ 620½ 623½ +½ Jul 617 621¼ 615 621¼ +1¼ Sep 581½ +1¼ Dec 564 569¼ 564 569¼ +¾ Jul 575 +¾ Dec 532¾ +¼ Est. sales 273,100. Tue.'s sales 533,011 Tue.'s open int 1,421,555 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 397 400 387½ 395½ —2½ Mar 395¾ 396 385¼ 392¾ —2½ May 395½ 395¾ 393¼ 393¼ —2¾ Jul 397¼ —2½ Sep 390 390 389¾ 389¾ —2½ Dec 389¾ —2½ Mar 382 —2½ May 398½ —2½ Jul 386½ —2½ Sep 402¼ —2½ Jul 379¾ —2½ Sep 395½ —2½ Est. sales 587. Tue.'s sales 1,058 Tue.'s open int 4,413 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1454¾ 1455 1423¼ 1429¼ —28 Mar 1458¼ 1459½ 1429 1434¾ —27 May 1465 1465 1435½ 1440¾ —26¼ Jul 1466 1466 1437½ 1442¾ —25½ Aug 1443¼ 1443½ 1422¾ 1427¼ —23¼ Sep 1409¼ 1409¼ 1392¾ 1395¾ —18¼ Nov 1395¾ 1395¾ 1376½ 1379 —18 Jan 1394 1394 1379½ 1381 —18 Mar 1378¾ 1378¾ 1369¼ 1371 —17¾ May 1364¾ 1366¼ 1364¾ 1366¼ —17¾ Jul 1371¾ 1371¾ 1365 1366¼ —17¾ Aug 1355½ —17¾ Sep 1335¼ —17¾ Nov 1325¼ 1325¼ 1316¼ 1319¾ —13 Jan 1321½ —13 Mar 1311 —13 May 1306¼ —13 Jul 1315¾ —13 Aug 1305 —13 Sep 1284¾ —13 Nov 1263¼ —13¼ Jul 1259¼ —13¼ Nov 1208½ —13¼ Est. sales 151,964. Tue.'s sales 189,740 Tue.'s open int 616,094, up 5 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 76.90 76.96 73.78 74.08 —2.90 Jan 74.60 74.66 71.79 72.10 —2.57 Mar 72.36 72.36 69.75 70.04 —2.32 May 70.35 70.35 68.05 68.34 —2.09 Jul 68.39 68.62 66.62 66.93 —1.86 Aug 66.61 66.61 65.56 65.75 —1.70 Sep 66.06 66.16 64.45 64.73 —1.56 Oct 64.85 64.85 63.58 63.85 —1.47 Dec 63.76 63.84 63.02 63.31 —1.43 Jan 62.84 —1.40 Mar 62.20 —1.36 May 61.65 —1.34 Jul 61.21 —1.35 Aug 60.62 —1.33 Sep 60.06 —1.32 Oct 59.32 —1.41 Dec 59.13 —1.43 Jul 58.88 —1.48 Oct 58.64 —1.48 Dec 58.54 —1.50 Est. sales 168,311. Tue.'s sales 130,265 Tue.'s open int 463,079, up 2,427 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 409.90 410.10 403.90 406.60 —3.30 Jan 407.00 407.00 401.70 404.00 —3.00 Mar 403.00 403.00 397.80 399.90 —2.90 May 401.00 401.00 395.70 397.70 —2.60 Jul 400.40 400.40 395.80 397.60 —2.30 Aug 396.60 396.60 392.80 394.50 —1.90 Sep 391.00 391.00 388.30 390.00 —.90 Oct 385.00 385.60 382.60 384.80 —.10 Dec 384.00 385.50 382.30 385.20 +.50 Jan 382.40 384.70 382.40 384.30 +.50 Mar 380.20 381.00 380.20 381.00 +.40 May 379.10 +.40 Jul 379.30 +.40 Aug 377.00 +.30 Sep 372.50 Oct 367.30 Dec 367.10 Jul 365.60 Oct 365.60 Dec 359.70 Est. sales 96,191. Tue.'s sales 119,909 Tue.'s open int 400,222