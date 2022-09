CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 793¾ 795¼ 790 793 +17½ Dec 797¾ 819½ 796¼ 811 +16¾ Mar 814¼ 835½ 813 827¼ +16 May 824¼ 844¾ 823¼ 837¼ +16¼ Jul 824½ 845¾ 824½ 838½ +15½ Sep 830¼ 851½ 830¼ 845¼ +15½ Dec 841¾ 862 841¾ 855½ +15 Mar 852½ 860½ 852½ 857½ +14 May 852¼ +13¼ Jul 813½ 814¾ 813½ 814¾ +12½ Sep 801 +12½ Dec 780 +12½ Mar 770 +12½ May 755¾ +12½ Jul 723½ +12½ Est. sales 49,082. Thu.'s sales 82,731 Thu.'s open int 290,037 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 657 671 656¾ 669 +10¾ Dec 658 669½ 656½ 665¾ +7¾ Mar 664 675 662½ 671¼ +7½ May 665¾ 676½ 664¾ 672½ +6½ Jul 662 671½ 660½ 667¼ +5¾ Sep 619¾ 629½ 619 627¾ +8 Dec 609 616¾ 606¾ 615 +6 Mar 616½ 622 615 622 +6 May 623½ 624¾ 623½ 624¾ +5¾ Jul 618½ 622½ 618 622½ +5¼ Sep 570 +8¼ Dec 557¼ 560 555¼ 559 +8½ Jul 564¾ +8½ Dec 525 527 525 527 +6½ Est. sales 132,435. Thu.'s sales 228,768 Thu.'s open int 1,265,784 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 394¼ +8¼ Dec 375 386¾ 364 379¾ +2¾ Mar 379 391¼ 372½ 385¾ +3¾ May 389¼ +3½ Jul 390 390 388¼ 388¼ +3¼ Sep 371¼ +5½ Dec 371¼ +5½ Mar 363½ +5½ May 360¾ +5½ Jul 348¾ +5½ Sep 364½ +5½ Est. sales 395. Thu.'s sales 434 Thu.'s open int 3,420, up 104 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1480 1518½ 1480 1510½ +37¾ Nov 1395 1422 1391¾ 1420½ +25¾ Jan 1399¾ 1426¾ 1397 1425¼ +25½ Mar 1402¼ 1429 1399½ 1428 +25½ May 1404¼ 1430½ 1402½ 1429½ +25 Jul 1403¼ 1428½ 1403 1427 +23¾ Aug 1386½ 1408½ 1386½ 1408½ +21½ Sep 1355 1367½ 1355 1367½ +17 Nov 1332½ 1355 1332½ 1350 +14¾ Jan 1353¾ 1353¾ 1353 1353 +14¾ Mar 1346½ +14¾ May 1343½ +14¾ Jul 1341½ +14¾ Aug 1331 +14¾ Sep 1293¼ +14¾ Nov 1260¼ 1264½ 1259½ 1264½ +14¾ Jul 1260½ +14¾ Nov 1218¾ +14¾ Est. sales 90,512. Thu.'s sales 130,063 Thu.'s open int 608,407, up 124 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 68.13 72.00 68.13 71.50 +2.98 Oct 65.37 68.07 65.00 67.94 +2.67 Dec 63.72 66.37 63.23 66.25 +2.66 Jan 62.92 65.33 62.46 65.22 +2.45 Mar 61.96 64.20 61.58 64.07 +2.23 May 61.47 63.28 60.87 63.16 +2.09 Jul 60.67 62.37 60.01 62.15 +1.96 Aug 59.75 61.45 59.19 61.17 +1.83 Sep 60.32 60.34 60.32 60.34 +1.74 Oct 59.37 59.56 59.37 59.56 +1.66 Dec 57.53 59.60 57.53 59.25 +1.62 Jan 58.94 +1.60 Mar 58.58 +1.58 May 58.35 +1.58 Jul 58.12 +1.58 Aug 57.76 +1.61 Sep 57.21 +1.62 Oct 56.81 +1.57 Dec 56.68 +1.50 Jul 56.70 +1.50 Oct 56.66 +1.40 Dec 56.54 +1.50 Est. sales 134,424. Thu.'s sales 162,756 Thu.'s open int 389,893 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 452.20 455.00 442.90 444.10 —7.90 Oct 422.50 428.50 421.90 424.00 +1.40 Dec 415.70 421.20 414.20 417.70 +2.40 Jan 409.40 416.40 409.10 413.00 +3.00 Mar 401.40 408.20 401.40 404.80 +3.00 May 399.60 403.90 398.90 401.70 +3.40 Jul 399.60 404.00 398.50 401.60 +3.70 Aug 399.00 399.50 395.50 398.00 +3.40 Sep 391.00 393.00 390.70 392.60 +2.90 Oct 384.60 386.30 384.60 385.50 +2.30 Dec 385.70 386.30 382.60 384.80 +2.10 Jan 382.10 +2.00 Mar 377.50 +2.00 May 374.90 +2.20 Jul 373.80 +2.40 Aug 371.90 +2.30 Sep 363.10 +2.30 Oct 360.90 +2.20 Dec 360.60 +2.10 Jul 352.40 +2.10 Oct 352.40 +2.10 Dec 350.60 +2.10 Est. sales 63,921. Thu.'s sales 85,197 Thu.'s open int 390,192