CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 818½ 824 794 798¼ —21¾ Dec 840¼ 846¼ 816½ 820¼ —22½ Mar 855¾ 860¾ 833 836¼ —21¼ May 863½ 868¼ 841¾ 845 —19¾ Jul 863 868½ 843¾ 846¾ —17¾ Sep 868 872¾ 851 853½ —16¼ Dec 877½ 880½ 861 863½ —14¾ Mar 866 —13½ May 861½ —12¾ Jul 834 834 828¾ 828¾ —8¼ Sep 815 —8¼ Dec 794 —20¾ Mar 784 —20¾ May 769¾ —20¾ Jul 737½ —20¾ Est. sales 116,953. Mon.'s sales 110,409 Mon.'s open int 291,337 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 681¼ 682¾ 671¼ 679¾ —4 Dec 681¼ 682¾ 671 677¼ —5¾ Mar 686¼ 687½ 676 683¼ —4½ May 686½ 687½ 676¾ 684½ —3½ Jul 682 682½ 672¼ 679¾ —3¼ Sep 636½ 636½ 630¼ 635¼ —1½ Dec 623 624 617½ 622½ — ¾ Mar 630½ 630½ 625¼ 629¾ — ¾ May 630½ 632½ 630½ 632½ — ½ Jul 628¾ 631 628¼ 631 — ½ Sep 580 580 575¼ 575¼ —4¾ Dec 565¼ 565½ 562½ 564½ —3½ Jul 570¼ —3½ Dec 535½ —3½ Est. sales 384,918. Mon.'s sales 356,655 Mon.'s open int 1,282,164 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 413½ 417 397 402½ —13¾ Dec 409½ 413½ 393 398 —13¾ Mar 414¾ 414¾ 400 402 —12¼ May 405 —11¼ Jul 405 —8¾ Sep 385 —8¾ Dec 385 —8¾ Mar 377¼ —8¾ May 374½ —8¾ Jul 362½ —8¾ Sep 378¼ —8¾ Est. sales 357. Mon.'s sales 357 Mon.'s open int 3,184 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 1534½ 1538½ 1480 1513 —21¾ Nov 1437¾ 1440 1408¼ 1432½ —5¼ Jan 1442 1445¼ 1413¾ 1437½ —5½ Mar 1445 1445 1416 1439¼ —4¾ May 1446 1446 1417¼ 1440½ —3¾ Jul 1442¼ 1442¼ 1415½ 1438½ —3¾ Aug 1402½ 1421½ 1398½ 1419½ —3¼ Sep 1365 1377½ 1365 1377½ —1 Nov 1360 1361¼ 1340 1360¾ —1¼ Jan 1348 1363¾ 1348 1363¾ —1¼ Mar 1357 —1 May 1353¾ — ¾ Jul 1352 —1¼ Aug 1341½ —1¼ Sep 1303¾ —1¼ Nov 1258½ 1268 1258½ 1268 —4½ Jul 1264 —4½ Nov 1220 —4¼ Est. sales 151,074. Mon.'s sales 146,797 Mon.'s open int 604,853 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Sep 70.98 71.15 69.66 70.79 —.19 Oct 67.65 67.83 66.55 67.69 +.04 Dec 66.40 66.55 65.21 66.35 —.09 Jan 65.70 65.72 64.39 65.52 —.12 Mar 64.77 64.77 63.63 64.61 —.15 May 64.04 64.04 62.77 63.84 —.15 Jul 63.12 63.12 61.98 62.97 —.14 Aug 61.01 62.20 60.95 62.02 —.06 Sep 60.00 61.29 60.00 61.17 +.04 Oct 59.50 60.36 59.45 60.36 +.13 Dec 58.90 60.05 58.80 59.99 +.20 Jan 58.87 59.66 58.76 59.66 +.22 Mar 59.30 +.23 May 59.03 +.21 Jul 58.80 +.21 Aug 58.36 +.21 Sep 57.81 +.21 Oct 56.50 57.39 56.50 57.39 +.22 Dec 56.50 57.27 56.50 57.27 +.23 Jul 57.27 +.23 Oct 57.21 +.23 Dec 57.00 +.20 Est. sales 106,050. Mon.'s sales 101,356 Mon.'s open int 390,387 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Sep 480.10 482.00 451.70 462.40 —16.00 Oct 433.60 433.60 423.50 429.80 —3.80 Dec 427.10 427.40 417.30 424.50 —2.60 Jan 421.70 422.00 412.00 418.90 —2.90 Mar 412.20 412.20 403.90 409.80 —3.50 May 408.10 408.10 400.20 405.80 —3.30 Jul 408.20 408.20 399.50 405.10 —3.10 Aug 398.10 401.60 397.40 401.60 —2.90 Sep 393.90 396.50 392.00 396.50 —2.50 Oct 386.70 389.70 386.00 389.70 —2.30 Dec 385.50 388.80 384.20 388.80 —2.50 Jan 386.20 —2.50 Mar 378.60 381.50 378.60 381.50 —2.70 May 378.80 —2.70 Jul 377.50 —2.70 Aug 375.70 —2.70 Sep 366.50 —2.00 Oct 361.60 —2.00 Dec 362.00 —2.00 Jul 353.80 —2.00 Oct 353.80 —2.00 Dec 352.00 —2.00 Est. sales 146,858. Mon.'s sales 140,503 Mon.'s open int 396,785