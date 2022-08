CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 774 790¼ 752 763¾ —11 Dec 793 809¼ 771½ 783½ —10½ Mar 812¾ 828 791¾ 802¾ —10 May 816¾ 837½ 803 813½ —9¾ Jul 819 834¾ 801 811¾ —9½ Sep 815¼ 835¼ 803½ 814 —10 Dec 820½ 840 808¼ 818¼ —10¾ Mar 825¼ 825¼ 812¼ 814¾ —10½ May 807 —10¾ Jul 769 770½ 760 770½ —9¾ Sep 764 —9¾ Dec 760½ —9¾ Mar 750½ —9¾ May 736¼ —9¾ Jul 704 —9¾ Est. sales 98,061. Tue.'s sales 90,220 Tue.'s open int 316,244, up 3,733 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 587 597 583 591½ +¼ Dec 590 599¾ 587½ 596¼ +2 Mar 597¼ 607¼ 595 604¼ +2½ May 602 611½ 599½ 608¾ +2½ Jul 603½ 613 601 609¾ +2 Sep 575 584¾ 574 580½ +¼ Dec 567 573¼ 564 570¼ +½ Mar 579¼ 579¼ 571¾ 577¾ +½ May 577¼ 581¼ 576¾ 581¼ +½ Jul 575 580 575 580 +¾ Sep 543 — ¼ Dec 530 535 530 534½ Jul 540½ Dec 513½ — ¼ Est. sales 316,813. Tue.'s sales 284,321 Tue.'s open int 1,347,894, up 14,307 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 416¾ 434¾ 410 410½ —10½ Dec 411½ 428 393½ 394¾ —21¼ Mar 416½ 418 396¼ 396¼ —17½ May 412 412 391½ 391½ —19¾ Jul 389 —17¾ Sep 356¼ —17¾ Dec 356¼ —17¾ Mar 348½ —17¾ May 345¾ —17¾ Jul 322¼ —17¾ Sep 338 —17¾ Est. sales 214. Tue.'s sales 215 Tue.'s open int 2,592, up 21 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1569¾ 1586¾ 1545¾ 1558 —11¼ Sep 1405 1431 1390 1403¾ —12 Nov 1375¾ 1406¼ 1356 1369¾ —16¾ Jan 1386 1413¼ 1364 1377½ —16¼ Mar 1384¾ 1412¾ 1365¼ 1378¾ —15¼ May 1383¼ 1411¼ 1365¾ 1379¼ —14¼ Jul 1380 1407½ 1362¾ 1376 —13¾ Aug 1379¾ 1379¾ 1341¼ 1350½ —14 Sep 1316¼ 1318¼ 1301¾ 1302¾ —14 Nov 1296½ 1315 1273¾ 1285½ —15¼ Jan 1288¾ —15¼ Mar 1281¼ —15¼ May 1282 1282 1277¾ 1277¾ —15 Jul 1276 —14½ Aug 1269¼ —14½ Sep 1247¾ —14½ Nov 1213¼ —12¾ Jul 1217¼ —12¾ Nov 1192 1192 1183 1183 —11¼ Est. sales 169,285. Tue.'s sales 159,599 Tue.'s open int 572,925 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 65.50 66.85 65.08 65.08 —.12 Sep 62.31 63.83 61.26 61.82 —.51 Oct 61.49 63.02 60.45 61.14 —.41 Dec 61.29 62.83 60.26 61.00 —.39 Jan 60.98 62.67 60.12 60.85 —.42 Mar 60.85 62.26 59.78 60.53 —.42 May 60.64 61.91 59.40 60.14 —.42 Jul 59.79 61.04 58.89 59.55 —.41 Aug 60.45 60.45 58.46 58.86 —.41 Sep 58.30 58.34 57.93 58.29 —.38 Oct 57.78 57.78 57.20 57.78 —.40 Dec 57.81 58.79 57.03 57.61 —.53 Jan 56.91 57.50 56.91 57.50 —.53 Mar 57.33 —.53 May 57.24 —.53 Jul 57.16 —.51 Aug 57.00 —.50 Sep 56.81 —.51 Oct 56.59 —.50 Dec 56.38 —.54 Jul 56.62 —.54 Oct 56.38 —.54 Dec 56.34 —.51 Est. sales 114,152. Tue.'s sales 111,138 Tue.'s open int 373,640, up 3,377 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 490.00 490.00 477.50 481.70 —7.50 Sep 434.20 437.60 426.10 431.40 —2.80 Oct 405.50 410.20 398.00 400.70 —5.40 Dec 402.20 407.60 395.50 398.10 —5.00 Jan 400.80 405.10 393.50 396.00 —5.30 Mar 396.30 399.60 389.10 391.70 —5.40 May 394.00 396.50 386.60 388.90 —5.60 Jul 392.90 395.30 385.70 387.90 —5.50 Aug 388.60 388.60 383.20 383.60 —5.50 Sep 383.10 383.10 377.10 377.60 —5.50 Oct 375.90 375.90 370.40 370.40 —5.50 Dec 376.00 376.00 369.50 370.30 —5.70 Jan 368.90 —6.00 Mar 365.00 —5.90 May 362.20 —5.90 Jul 360.30 —6.80 Aug 359.20 —6.80 Sep 355.50 —6.80 Oct 353.90 —2.80 Dec 354.50 +.50 Jul 353.90 +.60 Oct 353.90 +.60 Dec 352.10 +.60 Est. sales 112,052. Tue.'s sales 109,590 Tue.'s open int 394,764