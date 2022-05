CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1096¾ 1098½ 1083¼ 1083¼ Jul 1090¼ 1107 1083 1092¾ Sep 1094 1110 1086¾ 1096½ +1 Dec 1098¾ 1114½ 1091¾ 1102 +1½ Mar 1099 1115¼ 1094¼ 1104½ +1¾ May 1086 1101¼ 1083¾ 1094¾ +4 Jul 1020¾ 1041¾ 1020¾ 1039¼ +6½ Sep 1009¾ 1028¾ 1009¾ 1026¾ +7 Dec 1007 1028½ 1007 1026¾ +7 Mar 1016½ +6¼ May 996½ +6¼ Jul 928½ 937 928½ 937 +9½ Est. sales 55,458. Mon.'s sales 73,082 Mon.'s open int 311,613 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 787½ 790¾ 782½ 786½ +2 Jul 773½ 778¾ 769¼ 775¼ +3¼ Sep 729½ 735¾ 725½ 735 +6 Dec 711 719½ 707½ 719 +8¼ Mar 714½ 723¼ 711¾ 723 +8¼ May 715½ 723¾ 712 723½ +8¼ Jul 711 719¼ 707½ 718¾ +8 Sep 655¾ 662¾ 654 662½ +5 Dec 636½ 641½ 632½ 640¾ +3¼ Mar 641 646¾ 639 646¾ +3¼ May 645¼ 648¾ 645¼ 648¾ +3½ Jul 646 +3¾ Sep 581½ +3¾ Dec 568¾ 569 560¾ 569 +4 Jul 578¼ +4 Dec 549¾ 550 536¾ 546½ +2 Est. sales 211,072. Mon.'s sales 302,390 Mon.'s open int 1,504,499 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 629¼ —16¼ Jul 621¾ 621¾ 596 599¼ —16¼ Sep 561½ 561½ 544 550¾ —8¼ Dec 560 560 545 551 —7½ Mar 555 557 553 553 —6¾ May 553 —6 Jul 553 —6 Sep 524¾ —6 Dec 524¾ —6 Mar 517 —6 Jul 493 524¾ 493 524¾ —6 Sep 543¾ —6 Est. sales 244. Mon.'s sales 688 Mon.'s open int 3,037 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1626 1641½ 1623½ 1630 +9 Jul 1589 1605 1580½ 1592¼ +7 Aug 1537½ 1556½ 1533¼ 1547¾ +10¼ Sep 1476¾ 1494 1472¾ 1487¼ +9¾ Nov 1448¼ 1461¾ 1440 1454¾ +8 Jan 1451¾ 1464½ 1443½ 1457¾ +7½ Mar 1443 1454¼ 1435½ 1447¾ +6¾ May 1442 1453¼ 1435 1446¾ +6 Jul 1443 1453¼ 1435¼ 1446 +5¼ Aug 1435 1435 1431¾ 1431¾ +5½ Sep 1404 1404¾ 1398 1398 +3½ Nov 1372 1382½ 1367½ 1373½ +1½ Jan 1380¾ 1380¾ 1376 1376 +1 Mar 1368¼ +½ May 1368 +¾ Jul 1361 +1½ Aug 1357½ +1½ Sep 1355½ +1½ Nov 1320 1327¾ 1318½ 1321¼ +4 Jul 1321¼ +4 Nov 1297 1297 1288¾ 1288¾ +3½ Est. sales 106,228. Mon.'s sales 170,849 Mon.'s open int 695,756 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 87.67 88.29 87.67 87.96 +.78 Jul 79.87 81.70 79.26 81.04 +1.30 Aug 76.77 78.18 76.16 77.54 +.92 Sep 75.16 76.28 74.55 75.63 +.69 Oct 73.46 74.57 73.01 73.96 +.55 Dec 72.75 73.82 72.19 73.21 +.55 Jan 71.69 72.78 71.34 72.29 +.57 Mar 70.00 71.38 70.00 70.96 +.60 May 69.24 70.19 69.24 69.90 +.56 Jul 69.29 69.32 68.53 68.98 +.47 Aug 67.75 67.92 67.75 67.92 +.47 Sep 67.17 +.43 Oct 66.53 +.43 Dec 65.75 66.47 65.75 66.34 +.41 Jan 66.08 +.39 Mar 65.77 +.33 May 65.69 +.33 Jul 65.57 +.36 Aug 65.42 +.36 Sep 65.36 +.36 Oct 65.18 +.36 Dec 65.01 +.40 Jul 64.75 +.39 Oct 64.75 +.39 Dec 64.42 +.39 Est. sales 68,118. Mon.'s sales 65,470 Mon.'s open int 365,284, up 91 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 408.00 414.90 406.60 407.90 —3.20 Jul 403.50 407.90 398.60 401.50 —1.30 Aug 398.30 401.50 394.00 395.90 —1.60 Sep 393.80 396.70 390.30 391.60 —1.70 Oct 388.20 392.20 386.60 388.10 —1.30 Dec 390.90 394.10 387.90 389.50 —1.40 Jan 390.30 393.00 387.30 388.80 —1.40 Mar 388.80 390.40 384.70 386.60 —1.10 May 390.80 390.90 384.60 386.50 —1.20 Jul 391.70 391.90 385.40 387.50 —1.30 Aug 390.40 390.40 385.10 385.10 —1.00 Sep 386.90 386.90 381.70 381.70 —1.00 Oct 380.90 382.30 376.80 376.80 —.60 Dec 378.60 383.00 376.10 377.50 —.60 Jan 375.50 —.40 Mar 373.20 —.40 May 373.70 —.40 Jul 374.00 —.90 Aug 374.00 —.90 Sep 372.60 —.90 Oct 360.80 —.90 Dec 358.30 —.90 Jul 358.30 —.90 Oct 358.30 —.90 Dec 358.30 —.90 Est. sales 84,340. Mon.'s sales 83,418 Mon.'s open int 362,723