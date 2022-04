CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1071¼ 1085 1043¾ 1043¾ —30¼ Jul 1085 1102½ 1054¼ 1055¾ —30 Sep 1083½ 1101½ 1056¾ 1058¼ —26½ Dec 1081½ 1099½ 1056½ 1058¼ —25 Mar 1079¾ 1097¼ 1055½ 1057½ —24¾ May 1074 1088¼ 1048¾ 1050¾ —24½ Jul 1030 1043¾ 1010¼ 1012 —22 Sep 1027¼ 1027¾ 1001¼ 1001¼ —20¾ Dec 1020¾ 1028¼ 999½ 999¾ —21¼ Mar 991 —21¼ May 977¼ —22¾ Jul 904 904 896¼ 896¼ —18 Est. sales 65,636. Thu.'s sales 57,347 Thu.'s open int 321,693 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 816¼ 827 814 818¼ +2¼ Jul 813 824½ 809½ 813½ Sep 768¾ 777½ 765½ 768 —1¾ Dec 750½ 757 747 751¼ — ½ Mar 753 760¼ 749¾ 755 +½ May 753 761½ 750¾ 756 +½ Jul 752 758 748 752¾ +¾ Sep 695¾ 701½ 695¾ 696 —1½ Dec 673½ 678¼ 672¾ 673¾ —1 Mar 680¾ 684 679¾ 679¾ —1 May 683½ 683½ 682¼ 682¼ — ¾ Jul 677¾ — ¾ Sep 612½ — ¾ Dec 600 602 600 600 — ¾ Jul 609¾ — ¾ Dec 576 — ¾ Est. sales 230,409. Thu.'s sales 297,145 Thu.'s open int 1,507,549 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 705 710 675½ 675½ —17½ Jul 676 677½ 647½ 650¼ —21½ Sep 596¼ 598¼ 590¾ 590¾ —6½ Dec 598 600½ 591 591 —5¼ Mar 598 598 590¾ 590¾ —5¼ May 590¼ —5¼ Jul 590¼ —5¼ Sep 562 —5¼ Dec 562 —5¼ Mar 554¼ —5¼ Jul 562 —5¼ Sep 581 —5¼ Est. sales 242. Thu.'s sales 286 Thu.'s open int 3,146 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1711 1727¾ 1707 1708¼ +1¾ Jul 1686 1704¾ 1679¼ 1684¾ Aug 1632½ 1652¼ 1628 1635¾ +2½ Sep 1560½ 1578 1555½ 1558¼ —1¼ Nov 1520 1540¼ 1514¼ 1514¾ —6¼ Jan 1518 1541½ 1515¼ 1515½ —6 Mar 1505 1529¾ 1498 1498¾ —5¾ May 1500 1528¼ 1496 1497 —5¾ Jul 1504¼ 1527½ 1497 1497¼ —6½ Aug 1484½ 1485¼ 1483 1483 —6½ Sep 1446¼ —9 Nov 1432¾ 1448¼ 1418½ 1419¾ —11¾ Jan 1450 1450 1422¾ 1422¾ —11¾ Mar 1415¾ —11¾ May 1414¾ —11¾ Jul 1406¾ —11¾ Aug 1403¼ —11¾ Sep 1401¾ —11¾ Nov 1379 1380 1356¾ 1356¾ —16 Jul 1356¾ —16 Nov 1340 1340 1321¾ 1321¾ —16 Est. sales 109,109. Thu.'s sales 135,354 Thu.'s open int 698,682 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 90.50 91.40 89.10 89.17 —1.43 Jul 86.60 87.65 84.03 84.18 —2.42 Aug 81.87 82.97 79.90 79.95 —2.01 Sep 79.51 80.61 77.67 77.74 —1.88 Oct 77.75 78.74 75.91 75.97 —1.78 Dec 77.09 78.09 75.26 75.34 —1.75 Jan 75.91 77.19 74.41 74.51 —1.70 Mar 74.68 75.97 73.31 73.39 —1.64 May 73.61 73.61 72.54 72.61 —1.59 Jul 72.89 73.77 71.92 71.98 —1.54 Aug 71.13 —1.54 Sep 70.43 —1.53 Oct 69.86 —1.57 Dec 70.52 71.28 69.70 69.72 —1.54 Jan 69.55 —1.41 Mar 69.37 —1.40 May 69.22 —1.47 Jul 69.02 —1.53 Aug 68.87 —1.53 Sep 68.81 —1.53 Oct 68.63 —1.53 Dec 68.52 —1.40 Jul 68.27 —1.36 Oct 68.27 —1.36 Dec 67.94 —1.36 Est. sales 88,576. Thu.'s sales 106,599 Thu.'s open int 370,671 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 440.50 450.00 439.40 440.50 +.30 Jul 430.50 440.00 430.10 432.30 +2.20 Aug 423.10 432.10 423.00 424.80 +2.20 Sep 414.10 422.70 414.10 415.20 +1.60 Oct 407.60 413.80 404.70 405.30 +.30 Dec 407.00 413.50 403.90 404.90 +.10 Jan 403.00 409.50 400.70 401.70 +.80 Mar 396.00 402.20 394.90 395.80 +2.30 May 394.60 399.50 392.70 393.30 +2.60 Jul 393.10 398.50 392.90 393.20 +3.00 Aug 391.00 393.70 388.80 388.80 +2.40 Sep 382.50 387.90 380.90 380.90 +1.90 Oct 375.50 375.50 373.20 373.20 +1.70 Dec 376.10 380.00 373.80 373.80 +1.50 Jan 371.30 +1.40 Mar 369.30 +1.40 May 369.80 +1.40 Jul 370.60 +1.40 Aug 370.60 +1.40 Sep 369.20 +1.40 Oct 357.40 +1.40 Dec 354.90 +1.40 Jul 354.90 +1.40 Oct 354.90 +1.40 Dec 354.90 +1.40 Est. sales 67,308. Thu.'s sales 97,811 Thu.'s open int 370,858