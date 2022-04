CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1065¾ 1080 1045¾ 1062 —3½ Jul 1081¾ 1089½ 1055¾ 1072½ —2¾ Sep 1085 1086¾ 1055¾ 1071¼ —2 Dec 1075 1083½ 1053¾ 1066¼ —3½ Mar 1080¼ 1080½ 1054¾ 1063¼ —5½ May 1063¾ 1070 1050¾ 1055¼ —7¾ Jul 1030 1034 1000¾ 1014¾ —10¾ Sep 1018¼ 1019 1004¾ 1008 —9 Dec 1013½ 1023½ 997½ 1009 —7¾ Mar 999 —8 May 986½ —7¾ Jul 915 915 895¾ 908¼ —7¼ Est. sales 72,706. Fri.'s sales 67,807 Fri.'s open int 329,432 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 796¾ 802 784¾ 800¼ +7¼ Jul 793¾ 799¼ 781 798 +9 Sep 749½ 752½ 737 751½ +6 Dec 727 734¼ 714½ 734 +9½ Mar 729 737¾ 718¼ 737½ +9¾ May 729 739¼ 719 739 +10½ Jul 725½ 736¼ 714¼ 736¼ +12¼ Sep 675 689¾ 668¼ 689½ +13¾ Dec 655¼ 673¾ 647¾ 669¼ +14¼ Mar 661 680 658¾ 675½ +14 May 659½ 678¼ 659½ 678¼ +14 Jul 653 673¼ 653 673¼ +13¼ Sep 611¾ +13¼ Dec 588½ 599½ 585 596 +7 Jul 606 +7 Dec 565 570¾ 562 570¾ +3½ Est. sales 357,874. Fri.'s sales 433,981 Fri.'s open int 1,579,609 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 721¼ 745¾ 713½ 715¼ —6 Jul 720¾ 741½ 708½ 714¼ —4¼ Sep 614¾ 615 595¼ 603¼ —6¼ Dec 604 605 588¼ 597¼ —4 Mar 595½ —3¾ May 595 —3¾ Jul 598¾ 598¾ 595 595 —3¾ Sep 569 —3¾ Dec 569 —3¾ Mar 561¼ —3¾ Jul 569 —3¾ Sep 588 —3¾ Est. sales 485. Fri.'s sales 404 Fri.'s open int 3,267 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1715 1723¼ 1685¾ 1703½ —12½ Jul 1687 1695½ 1656½ 1675¼ —12¾ Aug 1631 1638½ 1604¼ 1621¾ —11½ Sep 1552¾ 1555¼ 1523¼ 1538½ —12¾ Nov 1505 1511½ 1478 1494¼ —11 Jan 1506¾ 1512 1480½ 1496½ —10½ Mar 1492¾ 1497½ 1469 1483¼ —9½ May 1492¾ 1492¾ 1468 1482½ —8¾ Jul 1494½ 1494¾ 1469½ 1482½ —9½ Aug 1469¼ —9½ Sep 1434 —7¼ Nov 1413 1416¼ 1397 1409½ —4 Jan 1402½ 1412¼ 1402½ 1412¼ —3¼ Mar 1405½ —3½ May 1404¾ —3½ Jul 1396¾ —3½ Aug 1393¼ —3½ Sep 1391¾ —3½ Nov 1355½ 1357¼ 1347 1353 — ½ Jul 1353 — ½ Nov 1316¼ — ½ Est. sales 205,973. Fri.'s sales 273,422 Fri.'s open int 748,824 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 83.60 84.57 80.21 82.74 —.52 Jul 80.90 82.04 78.00 80.08 —.43 Aug 76.94 77.97 74.64 76.64 —.09 Sep 75.07 75.80 72.88 74.84 +.14 Oct 73.53 74.11 71.47 73.27 +.14 Dec 72.74 73.55 70.86 72.60 +.11 Jan 71.93 71.97 69.98 71.69 +.10 Mar 70.56 70.82 68.90 70.45 +.27 May 67.96 69.62 67.80 69.57 +.39 Jul 68.89 68.92 67.20 68.87 +.45 Aug 67.33 67.89 67.30 67.89 +.53 Sep 67.09 +.69 Oct 66.56 +.86 Dec 64.68 66.47 64.68 66.39 +.86 Jan 66.20 +.88 Mar 66.03 +.91 May 65.92 +.91 Jul 64.81 65.86 64.81 65.86 +.87 Aug 65.71 +.87 Sep 65.65 +.86 Oct 65.47 +.86 Dec 65.18 +.85 Jul 64.93 +.85 Oct 64.93 +.85 Dec 64.60 +.85 Est. sales 124,631. Fri.'s sales 185,117 Fri.'s open int 387,624 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 458.60 460.00 452.00 452.40 —6.40 Jul 452.00 453.00 445.20 445.60 —6.50 Aug 441.40 441.90 435.40 436.60 —4.80 Sep 429.00 429.00 423.30 425.90 —3.90 Oct 417.50 417.50 411.30 414.80 —3.70 Dec 416.70 416.70 409.60 413.50 —3.50 Jan 412.00 412.00 406.00 409.40 —3.40 Mar 404.30 404.30 398.50 401.70 —2.90 May 400.50 400.80 394.60 398.00 —3.10 Jul 400.00 401.30 393.90 397.60 —3.50 Aug 389.40 394.00 389.40 393.30 —3.50 Sep 386.40 386.50 385.90 385.90 —3.00 Oct 378.70 —1.90 Dec 380.00 381.50 378.00 379.50 —1.50 Jan 376.90 —.90 Mar 375.00 —.90 May 375.50 —.90 Jul 376.30 —.90 Aug 376.30 —.90 Sep 374.90 —.90 Oct 363.10 —.90 Dec 360.50 360.50 360.00 360.00 —.90 Jul 360.00 —.90 Oct 360.00 —.90 Dec 360.00 —.90 Est. sales 99,507. Fri.'s sales 145,716 Fri.'s open int 399,023