CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1070 1076 1052½ 1065½ —2½ Jul 1077¼ 1085½ 1060¾ 1075¼ —1¼ Sep 1075¼ 1083 1059 1073¼ —2 Dec 1072¾ 1079 1055½ 1069¾ —3 Mar 1064 1077 1055½ 1068¾ —3¼ May 1070 1070 1052 1063 —5 Jul 1028 1034 1012 1025½ —5¼ Sep 1020¾ 1021 1008¼ 1017 —7 Dec 1026¾ 1026¾ 1004 1016¾ —7¼ Mar 1012¼ 1012¼ 992¾ 1007 —7 May 994¾ 994¾ 991¾ 994¼ —6½ Jul 912½ 919 912½ 915½ —6½ Est. sales 61,309. Thu.'s sales 71,363 Thu.'s open int 336,372, up 279 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 798¾ 807½ 783½ 793 —6¼ Jul 794 804 780½ 789 —6¼ Sep 754¾ 762½ 741 745½ —10 Dec 737 744 723 724½ —14¼ Mar 740½ 746¼ 726¼ 727¾ —13¾ May 740¾ 746 726¾ 728½ —13 Jul 736¼ 741½ 722¾ 724 —13 Sep 686½ 689¾ 674½ 675¾ —10¾ Dec 664 667¼ 653 655 —9½ Mar 664½ 667¼ 659¼ 661½ —9½ May 662 664¼ 662 664¼ —9¼ Jul 662 662 660 660 —9¼ Sep 613½ 613½ 598½ 598½ —9¼ Dec 590½ 591½ 586¾ 589 —5¾ Jul 600 600 599 599 —4½ Dec 565¼ 567¼ 565 567¼ —4¾ Est. sales 384,735. Thu.'s sales 327,067 Thu.'s open int 1,617,091 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 710¼ 726¼ 708¼ 721¼ +9¾ Jul 708 722½ 706 718½ +9½ Sep 597 609½ 597 609½ +12½ Dec 599¼ 602½ 599¼ 601¼ +10¾ Mar 599¼ +10½ May 598¾ +10½ Jul 598¾ +10½ Sep 572¾ +9¾ Dec 572¾ +9¾ Mar 565 +9¾ Jul 572¾ +9¾ Sep 591¾ +9¾ Est. sales 384. Thu.'s sales 473 Thu.'s open int 3,306, up 8 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1747½ 1757½ 1704¼ 1716 —32¼ Jul 1719 1734 1676 1688 —31½ Aug 1665 1676¾ 1623¼ 1633¼ —31¼ Sep 1580½ 1591¾ 1544 1551¼ —28¾ Nov 1528¾ 1541¼ 1497¾ 1505¼ —26½ Jan 1529 1542¼ 1499½ 1507 —25 Mar 1514 1527¾ 1486 1492¾ —21½ May 1511 1525¼ 1484½ 1491¼ —20¼ Jul 1510½ 1524 1486 1492 —19¾ Aug 1478¾ —19¼ Sep 1441¼ —17 Nov 1427 1441¼ 1407 1413½ —15¼ Jan 1415½ —15 Mar 1409 —14¾ May 1408¼ —14¾ Jul 1400¼ —14¾ Aug 1396¾ —14¾ Sep 1395¼ —14¾ Nov 1375 1375 1353½ 1353½ —8½ Jul 1353½ —8½ Nov 1334 1334 1316¾ 1316¾ —9 Est. sales 242,097. Thu.'s sales 237,761 Thu.'s open int 766,901 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 81.54 84.85 80.77 83.26 +1.76 Jul 79.84 83.21 79.02 80.51 +.87 Aug 76.73 79.25 75.85 76.73 +.15 Sep 74.86 76.97 74.00 74.70 —.08 Oct 73.20 75.00 72.45 73.13 —.07 Dec 72.50 74.08 71.55 72.49 +.01 Jan 70.89 73.06 70.85 71.59 +.06 Mar 69.41 71.42 69.36 70.18 +.01 May 68.68 70.47 68.47 69.18 —.03 Jul 67.96 69.89 67.96 68.42 —.04 Aug 67.36 Sep 66.40 +.07 Oct 66.03 66.03 65.70 65.70 +.06 Dec 65.82 65.92 65.48 65.53 +.07 Jan 65.32 +.01 Mar 65.12 +.05 May 65.01 +.02 Jul 64.99 +.04 Aug 64.84 +.04 Sep 64.79 +.04 Oct 64.61 +.04 Dec 64.33 +.03 Jul 64.08 +.04 Oct 64.08 +.04 Dec 63.75 +.04 Est. sales 171,162. Thu.'s sales 129,183 Thu.'s open int 393,566 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 469.00 470.20 457.60 458.80 —10.10 Jul 463.50 465.10 451.50 452.10 —11.80 Aug 453.30 454.60 441.00 441.40 —12.30 Sep 442.50 442.50 429.30 429.80 —11.90 Oct 427.60 427.60 416.90 418.50 —9.60 Dec 426.00 427.20 415.20 417.00 —9.40 Jan 422.00 422.40 411.40 412.80 —8.80 Mar 412.00 412.50 403.00 404.60 —6.60 May 409.00 409.00 399.80 401.10 —5.70 Jul 405.20 406.80 400.00 401.10 —5.10 Aug 399.90 402.40 396.80 396.80 —3.10 Sep 392.40 394.80 388.90 388.90 —3.60 Oct 385.40 387.70 380.60 380.60 —4.70 Dec 385.70 388.20 380.00 381.00 —4.70 Jan 377.80 —4.50 Mar 375.90 —4.50 May 376.40 —4.50 Jul 377.20 —4.50 Aug 377.20 —4.50 Sep 375.80 —4.50 Oct 364.00 —4.50 Dec 360.90 —2.60 Jul 360.90 —2.60 Oct 360.90 —2.60 Dec 360.90 —2.60 Est. sales 137,800. Thu.'s sales 109,910 Thu.'s open int 406,326