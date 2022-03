CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1092¾ 1096 1047 1057 —45¼ Jul 1080 1082¼ 1038¾ 1051½ —41 Sep 1059¼ 1062¼ 1021¼ 1038 —31¾ Dec 1039 1039 998 1022 —21¾ Mar 1008½ 1008½ 970¾ 997¾ —13¾ May 954½ 966 936¾ 966 —4 Jul 894½ 903¼ 870¼ 902¾ — ½ Sep 865 884¼ 856 884¼ +1¼ Dec 856 878½ 850 878½ +2¾ Mar 849 861½ 849 861½ +6½ May 840 +3 Jul 780 784 780 784 +1¼ Est. sales 62,997. Fri.'s sales 63,902 Fri.'s open int 343,864 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 749 750¼ 740½ 748½ —5½ Jul 729¼ 731 721¼ 730½ —4¼ Sep 680 682¼ 674¼ 681¾ —4 Dec 664¾ 666 657½ 664½ —4½ Mar 666 667¼ 659¼ 666¼ —4 May 666½ 667¾ 660½ 667¾ —3¼ Jul 665 666¾ 658½ 666¼ —2¾ Sep 607¾ 613½ 605½ 613½ +3 Dec 596¾ 600¼ 594 600¼ +1¾ Mar 600½ 604¾ 599 604¾ +2 May 606 +2 Jul 605 +2 Sep 554 +2 Dec 535½ 536 533 533 —3¼ Jul 539½ —3¼ Dec 520 520 516¼ 517¾ —2½ Est. sales 182,540. Fri.'s sales 158,630 Fri.'s open int 1,519,660 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 732¾ 759½ 727¾ 756 +18 Jul 699¾ 709½ 684¾ 709½ +15 Sep 570¾ 573 569¼ 573 +1 Dec 570 570 565½ 569 +4 Mar 565 +4 May 564½ +4 Jul 564½ +4 Sep 555½ +4 Dec 555½ +4 Mar 547¾ +4 Jul 555½ +4 Sep 574½ +4 Est. sales 315. Fri.'s sales 313 Fri.'s open int 3,202, up 131 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1703 1710 1661 1664¼ —46 Jul 1681 1687¼ 1643½ 1646¾ —41¾ Aug 1633¾ 1637¾ 1597¾ 1600¾ —38½ Sep 1550¼ 1550¼ 1515½ 1518¼ —34¾ Nov 1490 1493 1464¾ 1468¾ —28 Jan 1483½ 1485¼ 1458¾ 1462 —27 Mar 1449¾ 1451½ 1429¼ 1432½ —23 May 1437¾ 1443¾ 1422½ 1425¾ —21¼ Jul 1433½ 1433½ 1421 1423¾ —20¼ Aug 1407 —19½ Sep 1359½ —19½ Nov 1340 1340¼ 1327¼ 1331 —16¾ Jan 1334½ —16 Mar 1328¾ —16¼ May 1328¾ —16¼ Jul 1318¾ —16¼ Aug 1316¼ —16½ Sep 1314¾ —16½ Nov 1245¼ 1245¼ 1236 1239½ —16¾ Jul 1239½ —16¾ Nov 1215¾ —16¾ Est. sales 140,528. Fri.'s sales 120,522 Fri.'s open int 760,920 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 74.56 74.60 72.34 72.45 —2.30 Jul 72.40 72.42 70.42 70.58 —2.03 Aug 70.19 70.19 68.13 68.33 —1.88 Sep 68.48 68.48 66.41 66.64 —1.84 Oct 66.40 66.79 65.04 65.41 —1.82 Dec 66.74 66.74 64.68 65.05 —1.78 Jan 65.70 65.74 64.23 64.56 —1.71 Mar 65.15 65.15 63.59 63.90 —1.62 May 64.48 64.48 63.27 63.55 —1.53 Jul 63.58 63.78 63.12 63.30 —1.44 Aug 62.70 —1.38 Sep 62.11 —1.28 Oct 61.57 —1.26 Dec 62.20 62.40 61.28 61.41 —1.24 Jan 61.25 —1.21 Mar 61.23 —1.21 May 61.20 —1.21 Jul 60.94 —1.21 Aug 60.89 —1.21 Sep 60.89 —1.21 Oct 60.71 —1.21 Dec 60.35 —1.27 Jul 60.10 —1.25 Oct 60.10 —1.25 Dec 59.77 —1.25 Est. sales 63,261. Fri.'s sales 69,539 Fri.'s open int 345,338 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 486.00 487.20 477.20 478.90 —9.00 Jul 478.60 479.40 471.10 472.80 —7.60 Aug 464.60 464.70 459.30 460.50 —5.10 Sep 446.80 447.40 442.70 444.30 —3.80 Oct 431.40 431.40 427.50 429.20 —3.40 Dec 428.10 428.50 424.30 425.90 —3.50 Jan 420.00 420.90 417.00 418.70 —2.80 Mar 405.10 405.90 402.90 404.30 —1.70 May 398.30 398.40 396.60 397.90 —1.00 Jul 393.60 395.80 393.60 395.50 —.70 Aug 390.50 390.50 389.00 389.50 —.40 Sep 382.50 382.50 380.60 380.60 —.40 Oct 369.50 371.40 369.50 371.40 —1.40 Dec 369.10 371.40 369.00 371.40 —1.40 Jan 368.00 369.30 368.00 369.30 —.90 Mar 367.50 —.90 May 367.70 —.90 Jul 368.00 —.90 Aug 368.00 —.90 Sep 366.60 —.90 Oct 357.10 —.90 Dec 350.40 —2.00 Jul 350.40 —2.00 Oct 350.40 —2.00 Dec 350.40 —2.00 Est. sales 63,184. Fri.'s sales 77,521 Fri.'s open int 399,063, up 2,356