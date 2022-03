CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1319¼ 1319¼ 1273 1273 —152¼ May 1363½ 1363½ 1164 1286½ —7½ Jul 1269½ 1278¼ 1122½ 1195¼ —57¼ Sep 1148¼ 1168 1011¾ 1100½ —41 Dec 1062 1075 952¼ 1010¾ —38 Mar 1009¼ 1009¼ 907¾ 955½ —44¼ May 930½ 958 870 909¼ —46½ Jul 884¾ 890 803 849¾ —31 Sep 797¼ 813½ 763¾ 808¾ —20 Dec 779½ 810¾ 750 784¼ —16¾ Mar 787 787 768¾ 768¾ —17¾ May 760¾ —17¾ Jul 762¼ 762¼ 718¼ 718¼ —17¾ Est. sales 259,062. Mon.'s sales 161,166 Mon.'s open int 344,727, up 666 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 747½ 759 724 754½ +5¼ May 750 760¾ 728¾ 753 +2¼ Jul 726¾ 731 701½ 726 —1¼ Sep 673 681 653¾ 673 —1¼ Dec 641¾ 654¾ 633 643¾ +1 Mar 636½ 648¼ 628¾ 639½ May 634¾ 643 625 636¼ +½ Jul 627¼ 638½ 621¼ 632¾ +1½ Sep 579½ 590½ 577 584 +1¼ Dec 570¼ 580 565¼ 572¼ — ½ Mar 580¼ 580¼ 578 578 — ¼ May 577½ — ¼ Jul 575¼ — ¼ Sep 524¼ — ¼ Dec 500 501¼ 499¼ 499¾ — ¾ Jul 506 — ¾ Dec 484½ — ½ Est. sales 337,581. Mon.'s sales 351,204 Mon.'s open int 1,482,292 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 702¾ +¾ May 640¾ 651 616¾ 642¾ +¾ Jul 583 595¼ 565 589¾ +4½ Sep 505¼ 505½ 490 502 —2¼ Dec 500 500 490 498½ +1 Mar 485 +1 May 485¾ +1 Jul 485¾ +1 Sep 476¾ +1 Dec 476¾ +1 Jul 476¾ +1 Sep 495¾ +1 Est. sales 362. Mon.'s sales 476 Mon.'s open int 2,952, up 9 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1674½ 1708 1674¼ 1704½ +30¼ May 1660 1706½ 1649¾ 1689¾ +30¼ Jul 1633½ 1668 1623¼ 1655¾ +21¾ Aug 1583¼ 1612¾ 1572 1604¼ +23¾ Sep 1503 1528¾ 1492¼ 1516¾ +16¼ Nov 1451¾ 1478¾ 1446¾ 1473¼ +20¼ Jan 1437½ 1457¼ 1429 1449½ +14 Mar 1395¾ 1418¾ 1391 1404 +6¾ May 1390½ 1400 1377½ 1386¾ +1¾ Jul 1384¼ 1395½ 1371¼ 1379¼ +¾ Aug 1356¾ +¾ Sep 1316¼ +4 Nov 1292 1302½ 1277 1286¼ —1¼ Jan 1287 —1½ Mar 1282¾ —1½ May 1282¾ —1½ Jul 1272¾ —1½ Aug 1270¾ —1½ Sep 1270¾ —1½ Nov 1216½ +2¼ Jul 1216½ +2¼ Nov 1194 +2¼ Est. sales 190,591. Mon.'s sales 166,272 Mon.'s open int 742,275 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 78.77 79.81 78.00 79.68 +1.53 May 74.30 76.19 73.77 75.75 +1.53 Jul 71.53 72.99 71.00 72.25 +.87 Aug 68.26 69.60 67.75 69.30 +1.21 Sep 66.13 67.30 65.42 66.97 +1.02 Oct 64.42 65.59 63.59 64.99 +.81 Dec 64.00 65.10 63.03 64.53 +.78 Jan 63.70 64.40 62.62 64.02 +.76 Mar 62.64 63.14 61.79 63.14 +.61 May 61.67 63.12 61.67 62.56 +.43 Jul 62.43 62.43 61.32 62.29 +.43 Aug 61.71 +.38 Sep 61.10 +.23 Oct 60.60 60.70 60.60 60.65 +.23 Dec 61.01 61.01 59.85 60.52 +.20 Jan 60.37 +.19 Mar 60.41 +.19 May 60.41 +.19 Jul 60.15 +.19 Aug 60.15 +.19 Sep 60.15 +.19 Oct 59.97 +.19 Dec 59.99 +.19 Jul 59.74 +.19 Oct 59.74 +.19 Dec 59.41 +.19 Est. sales 113,177. Mon.'s sales 107,902 Mon.'s open int 352,448 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 467.00 492.30 467.00 489.90 +22.00 May 458.60 476.50 455.00 473.30 +14.60 Jul 450.30 466.10 447.00 460.60 +9.20 Aug 436.80 452.70 434.90 448.30 +9.10 Sep 425.10 439.50 424.10 435.40 +7.10 Oct 414.90 422.90 414.40 422.10 +5.20 Dec 413.20 420.50 410.50 417.40 +3.10 Jan 403.30 411.70 403.30 407.60 +.90 Mar 390.50 394.50 386.50 388.00 —1.70 May 384.00 386.90 378.00 379.50 —2.90 Jul 379.00 382.00 373.50 374.50 —3.70 Aug 377.00 377.00 366.70 366.70 —4.20 Sep 368.00 368.00 358.70 358.70 —3.90 Oct 351.00 351.00 347.10 347.10 —3.90 Dec 352.50 352.50 346.40 346.70 —3.90 Jan 344.30 —3.90 Mar 342.90 —3.90 May 343.10 —3.90 Jul 343.40 —3.90 Aug 343.40 —3.90 Sep 342.00 —3.90 Oct 337.60 —3.90 Dec 335.00 335.20 335.00 335.20 —.10 Jul 335.20 —.10 Oct 335.20 —.10 Dec 335.20 —.10 Est. sales 113,276. Mon.'s sales 79,280 Mon.'s open int 381,451