CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 770 778½ 749¼ 755 —14 May 774½ 782¾ 755 761 —13 Jul 767½ 775¾ 750¾ 755 —12½ Sep 768¾ 774¾ 752¼ 756¼ —11 Dec 772¾ 778¾ 757 761 —10¼ Mar 777 782 761¾ 766 —9½ May 771 776 761¼ 761¼ —9 Jul 744½ 746½ 735 736 —8¼ Sep 736½ 743 734 735½ —8½ Dec 739¾ —8 Mar 739½ —8 May 733 —8 Jul 685 685 680¾ 680¾ —8 Est. sales 108,877. Tue.'s sales 92,108 Tue.'s open int 391,162 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 634½ 640¾ 616¾ 622½ —12¼ May 633½ 639¾ 616¾ 622¼ —11½ Jul 627 633¾ 612¼ 617¼ —10¾ Sep 590½ 594 579¾ 583¾ —7 Dec 577 580¼ 569¼ 573 —4¾ Mar 584 587 576½ 580¼ —4¾ May 587 589 579½ 582¾ —5 Jul 587¼ 589¼ 579¾ 582¼ —4¾ Sep 553¼ 555 549½ 550¼ —2¾ Dec 548 549¾ 543½ 545¾ —2½ Mar 551¾ 553¼ 551¾ 553¼ —1¾ May 553¼ —1¾ Jul 554 —2½ Sep 505½ —2½ Dec 497½ 500 497 498 +½ Jul 502¼ +½ Dec 483½ 485 481 481 +1¼ Est. sales 500,420. Tue.'s sales 382,022 Tue.'s open int 1,568,959 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 719 730 709½ 725 +10 May 688 698 674¾ 691 +7½ Jul 621½ 630 621½ 622¼ +1 Sep 553 556 548½ 548½ —7 Dec 539 539 536½ 536½ —7 Mar 540 —7 May 540 —7 Jul 540 —7 Sep 531 —7 Dec 531 —7 Jul 531 —7 Sep 531 —7 Est. sales 542. Tue.'s sales 881 Tue.'s open int 3,765 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1528 1564 1526 1545¼ +16¾ May 1533¼ 1568¼ 1531¾ 1549½ +15¼ Jul 1527 1558¼ 1525½ 1542¾ +14¾ Aug 1490½ 1516 1490½ 1504½ +14½ Sep 1422 1443¾ 1420 1431¾ +9¼ Nov 1379½ 1399 1376¼ 1389¾ +7¾ Jan 1375 1395 1373½ 1385 +6 Mar 1355 1372¾ 1355 1360½ +1 May 1355 1365½ 1347¾ 1351½ —2¼ Jul 1360 1365 1344½ 1348¼ —5½ Aug 1328¼ 1333½ 1327 1333½ —7¾ Sep 1299 —7¾ Nov 1270 1287½ 1256 1263½ —9¼ Jan 1264 —9 Mar 1264 —9 May 1264 —9 Jul 1251¼ —9 Aug 1250¼ —9 Sep 1250¼ —9 Nov 1205 1215 1200 1200 —7¼ Jul 1200 —7¼ Nov 1185 1194 1178¾ 1178¾ —6¾ Est. sales 343,395. Tue.'s sales 337,464 Tue.'s open int 796,285, up 33,418 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 66.06 66.92 65.58 65.98 +.15 May 65.89 66.78 65.57 65.95 +.20 Jul 65.46 66.18 65.04 65.42 +.15 Aug 64.66 65.12 64.05 64.41 +.04 Sep 63.49 64.23 63.12 63.46 —.06 Oct 62.70 63.38 62.27 62.61 —.11 Dec 62.42 63.13 61.98 62.31 —.11 Jan 62.40 62.50 61.79 62.00 —.10 Mar 62.31 62.31 61.44 61.62 —.11 May 61.96 61.96 61.15 61.29 —.12 Jul 61.50 61.50 61.02 61.02 —.14 Aug 60.48 —.18 Sep 59.90 —.18 Oct 59.38 —.16 Dec 59.50 59.95 59.22 59.22 —.14 Jan 59.04 —.12 Mar 59.11 —.12 May 59.11 —.12 Jul 58.97 —.12 Aug 58.97 —.12 Sep 58.97 —.12 Oct 58.79 —.12 Dec 58.64 —.12 Jul 58.64 —.12 Oct 58.64 —.12 Dec 58.64 —.12 Est. sales 136,756. Tue.'s sales 143,421 Tue.'s open int 439,646, up 12,110 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 436.10 447.60 431.00 435.10 —.90 May 433.70 444.60 429.30 433.50 Jul 430.40 440.40 426.60 430.20 +.20 Aug 420.50 429.00 417.20 419.40 —.70 Sep 405.60 411.80 402.40 404.70 —.80 Oct 390.80 395.70 387.90 391.50 +.80 Dec 389.60 394.50 386.50 390.60 +1.00 Jan 383.50 390.50 383.50 387.00 +1.10 Mar 376.00 382.00 376.00 377.70 +.60 May 376.00 376.10 372.20 372.20 Jul 369.80 —.70 Aug 369.10 369.10 362.30 362.30 —3.50 Sep 354.10 —6.50 Oct 342.90 —8.60 Dec 348.00 348.50 341.10 341.60 —9.60 Jan 341.60 —9.60 Mar 341.60 —9.60 May 341.60 —9.60 Jul 340.40 —9.60 Aug 340.40 —9.60 Sep 340.40 —9.60 Oct 340.40 —9.60 Dec 333.80 —9.60 Jul 333.80 —9.60 Oct 333.80 —9.60 Dec 333.80 —9.60 Est. sales 151,467. Tue.'s sales 161,808 Tue.'s open int 415,978, up 7,996