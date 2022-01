CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 768 770 753½ 757¾ —12½ May 771 772¾ 756½ 760¼ —13 Jul 767½ 769 752¼ 755¼ —14 Sep 769¼ 771 755 758 —13¼ Dec 775 775¾ 760 764 —12¾ Mar 778½ 780½ 767¼ 768½ —12¾ May 773½ 773½ 762¼ 762¼ —13 Jul 745½ 745½ 734¼ 734¼ —10½ Sep 732¾ —10¼ Dec 738½ —10 Mar 739½ —9¼ May 729¾ —9¼ Jul 680¾ —9¼ Est. sales 90,677. Tue.'s sales 81,955 Tue.'s open int 370,992 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 601 604 591 599 —2 May 602¼ 604¾ 592¾ 600¾ —1¾ Jul 599¾ 601¾ 590¼ 598 —2 Sep 570 572¾ 562¼ 571 +¼ Dec 556 559½ 549 558¼ +¾ Mar 562¾ 567 558 566 +¾ May 566¾ 570 562¼ 568¾ +½ Jul 566 570 563¾ 568¾ +1 Sep 532½ 538 532 538 +5¼ Dec 526 535¼ 524¾ 534¼ +6¾ Mar 533 541 529¾ 541 +6¾ May 535 541 535 541 +6¾ Jul 536½ 542½ 536½ 542½ +6¾ Sep 508 Dec 493 496¼ 492½ 496 +2¼ Jul 500¼ +2¼ Dec 475 476 475 475 Est. sales 316,971. Tue.'s sales 255,074 Tue.'s open int 1,506,924 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 657¼ 658¼ 642½ 646 —10 May 627¼ 628 618 620 —9 Jul 591¼ 591¼ 582 585 —6¼ Sep 524¾ 525¾ 522½ 524 —1¼ Dec 527 527 525 526 —1 Mar 529½ —1 May 529½ —1 Jul 529½ —1 Sep 520½ —1 Dec 520½ —1 Jul 520½ —1 Sep 520½ —1 Est. sales 457. Tue.'s sales 387 Tue.'s open int 4,046 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1373½ 1391¾ 1370 1391¼ +14½ Mar 1384¾ 1401 1366½ 1399¼ +12¾ May 1393¾ 1409¼ 1376 1408¼ +12¾ Jul 1398¾ 1414 1381 1413¾ +12¾ Aug 1374½ 1391 1359¼ 1390¾ +12¼ Sep 1325 1340½ 1308 1340 +12½ Nov 1295 1313 1280 1312½ +12½ Jan 1298 1312¾ 1280½ 1312½ +11¾ Mar 1285¾ 1298½ 1266½ 1298 +11½ May 1279¾ 1291½ 1262¾ 1291½ +11¼ Jul 1276½ 1293 1267¾ 1293 +11 Aug 1283½ +10½ Sep 1263½ +10½ Nov 1228½ 1247 1225 1247 +13¼ Jan 1247 +13¼ Mar 1247 +13¼ May 1247 +13¼ Jul 1240½ +13¼ Aug 1240½ +13¼ Sep 1240½ +13¼ Nov 1158½ 1180 1158½ 1179¼ +13¼ Jul 1179¼ +13¼ Nov 1164¼ +13¼ Est. sales 194,819. Tue.'s sales 219,971 Tue.'s open int 675,878 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 58.92 59.37 58.89 59.28 +.39 Mar 58.86 59.62 57.89 59.37 +.50 May 58.95 59.65 58.03 59.45 +.47 Jul 58.88 59.61 58.05 59.44 +.48 Aug 58.52 59.23 57.71 59.07 +.47 Sep 58.09 58.75 57.34 58.67 +.45 Oct 57.74 58.39 56.98 58.30 +.41 Dec 57.70 58.26 56.79 58.16 +.40 Jan 57.55 57.97 56.70 57.97 +.39 Mar 57.28 57.69 56.36 57.69 +.41 May 57.24 57.47 57.24 57.47 +.41 Jul 57.41 +.42 Aug 57.20 +.43 Sep 56.91 +.40 Oct 56.71 +.44 Dec 56.76 +.46 Jan 56.61 +.46 Mar 56.63 +.46 May 56.63 +.46 Jul 56.24 +.46 Aug 56.24 +.46 Sep 56.24 +.46 Oct 56.06 +.46 Dec 55.94 +.46 Jul 55.94 +.46 Oct 55.94 +.46 Dec 55.94 +.46 Est. sales 108,411. Tue.'s sales 121,072 Tue.'s open int 394,205 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 425.10 431.00 420.80 431.00 +3.70 Mar 413.10 418.40 408.50 416.20 +3.10 May 410.40 415.10 406.50 414.20 +3.70 Jul 410.20 414.10 406.00 413.70 +3.70 Aug 404.50 407.90 400.60 407.70 +3.50 Sep 393.60 397.10 389.90 397.10 +3.90 Oct 379.80 385.20 377.80 384.80 +3.90 Dec 379.00 383.40 375.90 383.00 +3.90 Jan 372.60 379.70 372.40 379.50 +3.90 Mar 366.00 372.70 365.20 372.70 +3.60 May 361.30 368.10 361.30 368.10 +3.40 Jul 367.50 +3.40 Aug 363.60 +3.40 Sep 360.10 +3.30 Oct 350.40 +3.20 Dec 346.00 350.30 346.00 350.30 +3.30 Jan 350.30 +3.30 Mar 350.30 +3.30 May 350.30 +3.30 Jul 349.10 +3.30 Aug 349.10 +3.30 Sep 349.10 +3.30 Oct 349.10 +3.30 Dec 333.00 341.70 333.00 341.70 +3.30 Jul 341.70 +3.30 Oct 341.70 +3.30 Dec 341.70 +3.30 Est. sales 113,603. Tue.'s sales 128,977 Tue.'s open int 401,420