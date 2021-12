CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

Open High Low Settle Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 777½ 778¾ 757¾ 777¾ +2¾ May 779¾ 781¼ 762 780½ +2 Jul 770¾ 772¼ 753¼ 771½ +1¾ Sep 770¾ 773¾ 755 773½ +2¼ Dec 774¼ 776¾ 760 776½ +2 Mar 775 777½ 765¼ 777½ +2½ May 760 766¼ 756½ 766¼ +2½ Jul 725 728 712 728 +2 Sep 726¾ +3½ Dec 731 +2¾ Mar 729 +2¾ May 727½ +2¾ Jul 683¾ +2¾ Est. sales 60,036. Fri.'s sales 57,461 Fri.'s open int 355,719 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 595 595¾ 587 591 —2¼ May 595¾ 596½ 588 592 —2¼ Jul 594¼ 595 586¾ 589¾ —3 Sep 562¼ 563½ 557¼ 560½ —1¾ Dec 546¼ 546¾ 541½ 544¾ —1¾ Mar 553¾ 553¾ 548¾ 552 —1¾ May 554¼ 555¼ 553½ 555 —1¾ Jul 552¼ 555¼ 552 554 —1½ Sep 508¼ —1½ Dec 500¾ 501½ 499 499¾ —1 Mar 504¾ —1 May 504¾ —1 Jul 508¼ —1 Sep 508¼ —1 Dec 475¼ 475¼ 475 475 —2½ Jul 475 —2½ Dec 475 —2½ Est. sales 156,651. Fri.'s sales 204,797 Fri.'s open int 1,477,731, up 7,287 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 699½ 704¾ 662¼ 662¼ —40 May 671¼ 671¼ 636½ 639¾ —36¾ Jul 622 622 592 601¼ —29 Sep 520 524 515 521¼ —20¾ Dec 530 534¾ 528¾ 528¾ —21¾ Mar 535½ —15 May 535½ —15 Jul 535½ —15 Sep 526½ —15 Dec 526½ —15 Jul 526½ —15 Sep 526½ —15 Est. sales 970. Fri.'s sales 413 Fri.'s open int 4,683, up 19 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1289½ 1296¼ 1278½ 1292¼ +7 Mar 1292 1298 1280½ 1294¾ +6¼ May 1298½ 1302¾ 1285½ 1299¾ +6¼ Jul 1301¾ 1308¾ 1292½ 1306 +6¾ Aug 1288¾ 1297 1286 1295¼ +6¼ Sep 1261½ 1269½ 1258¼ 1268 +4 Nov 1247 1251¼ 1238¾ 1248¾ +2 Jan 1248½ 1249½ 1238¾ 1248¼ +2 Mar 1224 1231¾ 1221¾ 1231¼ +3¼ May 1218 1225¾ 1217¾ 1225¾ +3¾ Jul 1227 1227½ 1226 1227½ +3¾ Aug 1220¾ +3¾ Sep 1208¼ +3¾ Nov 1187 1188¼ 1183½ 1188 +2 Jan 1188 +2 Mar 1188 +2 May 1188 +2 Jul 1181½ +2 Aug 1181½ +2 Sep 1181½ +2 Nov 1138 1141 1138 1141 +1 Jul 1141 +1 Nov 1127 +1 Est. sales 171,974. Fri.'s sales 286,617 Fri.'s open int 639,756 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 54.08 54.22 52.28 52.94 —.94 Mar 54.13 54.29 52.37 53.01 —.96 May 54.20 54.30 52.43 53.07 —.93 Jul 54.15 54.21 52.43 53.07 —.88 Aug 53.86 53.92 52.31 52.86 —.83 Sep 53.55 53.55 52.07 52.60 —.83 Oct 53.38 53.41 51.85 52.36 —.87 Dec 53.25 53.33 51.68 52.26 —.91 Jan 52.42 52.72 51.67 52.16 —.91 Mar 52.02 52.12 51.67 51.99 —.90 May 52.06 52.10 51.98 51.98 —.85 Jul 51.71 52.16 51.71 52.02 —.86 Aug 51.94 —.86 Sep 51.89 —.86 Oct 51.76 —.86 Dec 52.09 52.09 51.40 51.88 —.74 Jan 51.88 —.74 Mar 51.88 —.74 May 51.88 —.74 Jul 51.49 —.74 Aug 51.49 —.74 Sep 51.49 —.74 Oct 51.31 —.74 Dec 51.25 51.43 51.25 51.43 —.74 Jul 51.43 —.74 Oct 51.43 —.74 Dec 51.43 —.74 Est. sales 80,929. Fri.'s sales 100,470 Fri.'s open int 405,407 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 379.50 387.40 379.00 386.20 +6.70 Mar 376.20 384.10 376.00 383.30 +6.80 May 376.10 383.40 375.30 382.20 +6.40 Jul 376.60 384.70 376.60 383.50 +6.20 Aug 378.20 383.50 375.90 382.40 +6.10 Sep 374.30 380.20 373.30 379.20 +5.70 Oct 369.60 375.30 369.10 374.20 +5.30 Dec 369.50 375.10 368.20 374.10 +5.40 Jan 366.70 371.10 366.70 371.00 +5.70 Mar 358.70 363.20 358.10 362.60 +5.70 May 360.00 360.00 357.70 357.70 +4.70 Jul 361.50 361.50 358.30 358.30 +4.80 Aug 355.80 +4.80 Sep 352.90 +4.70 Oct 347.40 +5.00 Dec 347.00 347.20 347.00 347.20 +4.90 Jan 347.20 +4.90 Mar 347.20 +4.90 May 347.20 +4.90 Jul 346.00 +4.90 Aug 346.00 +4.90 Sep 346.00 +4.90 Oct 346.00 +4.90 Dec 345.50 +4.90 Jul 345.50 +4.90 Oct 345.50 +4.90 Dec 345.50 +4.90 Est. sales 84,256. Fri.'s sales 86,514 Fri.'s open int 395,558, up 3,887