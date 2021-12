CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 757½ 773 751¼ 770½ +14½ May 763¼ 777½ 757¼ 775 +13 Jul 757½ 771 752¼ 768½ +11½ Sep 761½ 773½ 755½ 771 +11¼ Dec 765¼ 777¼ 759¾ 774½ +10¾ Mar 766¼ 778¼ 760½ 775½ +10¾ May 756¼ 765 756¼ 765 +10 Jul 719 727½ 713¼ 727½ +9¾ Sep 724½ +9¼ Dec 721½ 729 721½ 729 +9 Mar 727 +9 May 725½ +9 Jul 681¾ +11¾ Est. sales 76,596. Wed.'s sales 119,037 Wed.'s open int 364,204, up 2,735 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 587½ 592 584½ 591¼ +5½ May 589 593½ 586 592¾ +5½ Jul 588 592½ 585½ 591¾ +5¼ Sep 559½ 563¼ 557 563 +4½ Dec 544 547½ 542½ 547¼ +3½ Mar 551¼ 554¾ 550 554½ +3¼ May 553¼ 557 553 557 +3 Jul 552¾ 555¾ 551 555¾ +3 Sep 510 510½ 510 510½ +2¼ Dec 500 501¾ 499½ 501½ +1¼ Mar 506½ +6¼ May 506½ +6¼ Jul 509¾ +1 Sep 509¾ +1 Dec 475 478 475 478 +1¾ Jul 478 +1¾ Dec 478 +1¾ Est. sales 146,236. Wed.'s sales 232,743 Wed.'s open int 1,465,220, up 5,931 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 712 714½ 706 711¾ +¾ May 690 690 680 686¾ —3 Jul 637¼ 640¼ 636½ 640¼ —3 Sep 553½ 553½ 549 549 —1¾ Dec 554 558 554 558 +½ Mar 558 +½ May 558 +½ Jul 558 +½ Sep 549 +½ Dec 549 +½ Jul 549 +½ Sep 549 +½ Est. sales 298. Wed.'s sales 449 Wed.'s open int 4,730 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1262 1280¾ 1258¾ 1277¼ +14¾ Mar 1264 1281½ 1261½ 1278¼ +13 May 1272 1288½ 1270¾ 1284 +11 Jul 1278¾ 1294½ 1278 1290¼ +10½ Aug 1274¼ 1287 1274¼ 1282¼ +9 Sep 1256 1264¾ 1256 1260½ +7¼ Nov 1240 1252½ 1236½ 1246¼ +5½ Jan 1240½ 1252 1236½ 1246¼ +5¾ Mar 1229 1234 1224 1228¼ +5 May 1222 1227 1219¼ 1222½ +5 Jul 1226½ 1226½ 1221¾ 1224½ +5 Aug 1217¾ +5 Sep 1205¼ +5 Nov 1187½ 1187½ 1185 1186 +5 Jan 1186 +5 Mar 1186 +5 May 1186 +5 Jul 1179½ +5 Aug 1179½ +5 Sep 1179½ +5 Nov 1140 +5 Jul 1140 +5 Nov 1126 +5 Est. sales 243,197. Wed.'s sales 209,199 Wed.'s open int 642,855 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 53.47 55.23 53.36 54.65 +1.18 Mar 53.49 55.26 53.38 54.73 +1.22 May 53.49 55.19 53.39 54.76 +1.27 Jul 53.48 55.06 53.36 54.73 +1.31 Aug 53.15 54.71 53.10 54.52 +1.42 Sep 53.05 54.42 53.05 54.32 +1.45 Oct 52.71 54.24 52.71 54.15 +1.43 Dec 52.78 54.26 52.74 54.11 +1.33 Jan 54.05 +1.33 Mar 53.77 53.92 53.76 53.92 +1.32 May 53.82 +1.29 Jul 53.87 +1.27 Aug 53.80 +1.27 Sep 53.74 +1.27 Oct 53.45 +1.12 Dec 53.15 53.57 53.15 53.57 +1.12 Jan 53.57 +1.12 Mar 53.57 +1.12 May 53.57 +1.12 Jul 53.18 +1.12 Aug 53.18 +1.12 Sep 53.18 +1.12 Oct 53.00 +1.12 Dec 53.12 +1.12 Jul 53.12 +1.12 Oct 53.12 +1.12 Dec 53.12 +1.12 Est. sales 136,755. Wed.'s sales 173,173 Wed.'s open int 411,764, up 5,996 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 372.20 375.90 370.80 372.30 +.10 Mar 369.10 372.20 367.10 368.70 —.30 May 368.90 372.10 367.00 368.00 —1.20 Jul 371.60 374.40 369.30 369.70 —2.00 Aug 370.80 373.10 368.40 368.60 —2.00 Sep 370.30 370.50 365.80 366.00 —2.40 Oct 365.50 366.60 361.80 361.90 —2.90 Dec 365.30 366.20 361.50 361.80 —3.00 Jan 360.40 360.40 359.10 359.10 —3.40 Mar 351.80 351.80 351.20 351.20 —3.90 May 347.50 —3.70 Jul 348.90 348.90 347.60 348.20 —3.50 Aug 346.80 346.80 345.60 345.60 —3.50 Sep 342.90 —3.60 Oct 336.80 —4.80 Dec 336.80 —4.80 Jan 336.80 —4.80 Mar 336.80 —4.80 May 336.80 —4.80 Jul 335.60 —4.80 Aug 335.60 —4.80 Sep 335.60 —4.80 Oct 335.60 —4.80 Dec 335.10 —4.80 Jul 335.10 —4.80 Oct 335.10 —4.80 Dec 335.10 —4.80 Est. sales 87,259. Wed.'s sales 111,843 Wed.'s open int 390,937, up 1,666