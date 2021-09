CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 700 714¾ 695¼ 712¼ +11½ Mar 709¾ 726¼ 707½ 723¾ +12½ May 714½ 730½ 712¼ 727¾ +12 Jul 700¾ 711 698¼ 710¼ +8¼ Sep 702½ 711¾ 701½ 711¾ +7¼ Dec 708¼ 718¼ 706¼ 717½ +6¾ Mar 709¾ 718½ 708 718½ +5¾ May 707 +5½ Jul 677½ 687 677 686¾ +5¼ Sep 676¾ +5¼ Dec 688½ +5½ Mar 688½ +5½ May 688½ +5½ Jul 649¾ +5½ Est. sales 83,122. Tue.'s sales 78,765 Tue.'s open int 359,605 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 520¾ 534½ 520½ 533½ +13¼ Mar 528¾ 541¾ 528¼ 540¾ +12½ May 533¾ 545¾ 533½ 544¾ +11½ Jul 533¾ 544¼ 532 543½ +11 Sep 506¾ 513¼ 504¼ 512½ +6¾ Dec 502¾ 508½ 500 507½ +5½ Mar 508¾ 515¾ 507¼ 514¾ +6¼ May 518 518 517½ 517½ +6 Jul 513¾ 519½ 512¾ 518¾ +6¼ Sep 476¼ 482¼ 476¼ 482¼ +3 Dec 468½ 472½ 468½ 472 +1¼ Jul 480 481 480 481 +1¾ Dec 438 438 437½ 437½ +½ Est. sales 193,606. Tue.'s sales 180,876 Tue.'s open int 1,380,447, up 2,495 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 516 540 516 539¼ +24¼ Mar 517 534 516¼ 534 +21¾ May 519 530 519 530 +19¼ Jul 514¼ 525¾ 514¼ 525¾ +19¾ Sep 467¼ 482 467¼ 482 +19¾ Dec 462 466 462 466 +4 Mar 466 +4 May 466 +4 Jul 466 +4 Sep 466 +4 Jul 466 +4 Sep 466 +4 Est. sales 592. Tue.'s sales 593 Tue.'s open int 4,480 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1283½ 1296 1276 1294½ +12 Jan 1292¼ 1305 1285¼ 1303½ +11¾ Mar 1295¾ 1308½ 1290 1307¾ +11½ May 1302½ 1313 1296¼ 1312¾ +10 Jul 1305½ 1315 1300 1315 +8¼ Aug 1295 1305½ 1295 1305½ +8¼ Sep 1268½ 1280 1268½ 1280 +9 Nov 1255 1265¾ 1251½ 1264¾ +8½ Jan 1258¾ 1264 1258¾ 1263¾ +7 Mar 1250 1250 1242½ 1248¾ +5¼ May 1243¾ 1245¾ 1243¾ 1245¾ +4¼ Jul 1246¾ +4¼ Aug 1240¾ +4¼ Sep 1202¾ +4¼ Nov 1190¾ 1195¾ 1190¾ 1195¾ +6¾ Jul 1196½ +6¾ Nov 1134 +2½ Est. sales 123,469. Tue.'s sales 113,228 Tue.'s open int 654,988 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Oct 56.80 58.45 56.72 58.31 +1.57 Dec 56.95 58.51 56.87 58.37 +1.50 Jan 56.95 58.49 56.90 58.37 +1.47 Mar 56.94 58.43 56.88 58.32 +1.44 May 56.99 58.29 56.78 58.20 +1.37 Jul 56.75 58.07 56.62 58.00 +1.31 Aug 56.36 57.53 56.36 57.53 +1.23 Sep 56.42 57.01 56.21 57.01 +1.15 Oct 55.80 56.50 55.80 56.47 +1.09 Dec 55.25 56.28 55.04 56.19 +1.03 Jan 55.28 55.97 55.28 55.97 +1.03 Mar 55.75 +1.04 May 55.76 +1.02 Jul 55.82 +1.01 Aug 55.74 +1.01 Sep 55.64 +1.01 Oct 55.33 +1.01 Dec 55.39 +1.01 Jul 55.39 +1.01 Oct 55.38 +1.01 Dec 54.98 +1.01 Est. sales 93,444. Tue.'s sales 89,905 Tue.'s open int 384,068 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Oct 338.00 339.70 335.40 335.90 —2.10 Dec 341.50 343.60 339.20 339.60 —2.20 Jan 344.20 345.90 341.50 342.00 —2.20 Mar 347.20 348.40 344.40 344.90 —2.30 May 350.90 352.00 348.00 348.40 —2.50 Jul 354.80 355.70 351.60 352.30 —2.50 Aug 354.20 355.20 351.60 352.20 —2.30 Sep 352.50 353.10 349.90 350.20 —2.40 Oct 348.10 348.10 344.80 344.80 —2.60 Dec 347.30 348.40 344.40 345.00 —2.60 Jan 347.70 347.70 344.90 344.90 —2.60 Mar 345.00 345.00 341.60 341.60 —3.10 May 345.00 345.00 341.10 341.10 —2.90 Jul 341.90 —3.00 Aug 339.30 —3.00 Sep 336.60 —3.00 Oct 330.80 —2.90 Dec 328.80 —2.90 Jul 328.80 —2.90 Oct 328.80 —2.90 Dec 328.80 —2.90 Est. sales 89,208. Tue.'s sales 85,166 Tue.'s open int 361,685, up 3,042