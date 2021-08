CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

Open High Low Settle Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 704 731¾ 704 729½ +25¾ Dec 713 741½ 713 739¼ +26¼ Mar 722¼ 749 722 747 +26½ May 723½ 746¾ 722 745¼ +25½ Jul 700 723½ 700 721¾ +20¾ Sep 700½ 724 700½ 722¾ +19¾ Dec 709½ 727¾ 708¾ 726¼ +18 Mar 713¼ 729 713¼ 728½ +17¼ May 712 718½ 712 718¼ +16½ Jul 680 695 680 694¼ +16½ Sep 694¼ +16½ Dec 689¼ 694¼ 689 694¼ +16½ Mar 694¼ +16½ May 694¼ +16½ Jul 653¼ +4¼ Est. sales 111,620. Fri.'s sales 104,384 Fri.'s open int 359,960, up 7,013 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 547¼ 559¼ 540¼ 558¾ +11¾ Dec 545 559¾ 540¾ 559¼ +14 Mar 553 567½ 548¾ 567¼ +14 May 557½ 572¼ 553½ 571¾ +13¾ Jul 558 572¼ 554¼ 572 +13¾ Sep 511¾ 522¼ 507¾ 522¼ +12¾ Dec 495 505½ 494 505¼ +10¼ Mar 504 512¼ 503½ 512¼ +10 May 510½ 515¾ 510½ 515¾ +9¼ Jul 511 518¼ 511 518¼ +9½ Sep 476½ +4¾ Dec 464 467¼ 463½ 467¼ +2½ Jul 477¼ +2½ Dec 426¼ 427¼ 426¼ 426¾ +1¼ Est. sales 236,063. Fri.'s sales 202,299 Fri.'s open int 1,475,658, up 1,602 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 442¾ 452¾ 441 447 + ¼ Dec 448 454½ 442 451 +3¼ Mar 442½ 449½ 442½ 449½ +3¼ May 447 447¾ 445 447¾ + ¾ Jul 447 + ½ Sep 447 + ½ Dec 436¼ +1¾ Mar 436¼ +1¾ May 436¼ +1¾ Jul 436¼ +1¾ Sep 436¼ +1¾ Est. sales 602. Fri.'s sales 742 Fri.'s open int 4,577 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1419¼ 1425½ 1404 1418¾ +4 Sep 1355 1362 1342 1356¼ + ¾ Nov 1349 1359 1336½ 1353½ +4¼ Jan 1354 1364 1341¼ 1358½ +4¼ Mar 1347½ 1357¾ 1335¾ 1353 +5¼ May 1346 1355¼ 1333½ 1351 +5¾ Jul 1345¼ 1353½ 1332 1349¼ +5¼ Aug 1320 1332¾ 1315¾ 1332¾ +6¼ Sep 1276¾ 1290½ 1276¾ 1290½ +9¼ Nov 1255 1266½ 1245¾ 1265 +11¼ Jan 1252½ 1265¼ 1252½ 1265¼ +11¾ Mar 1248¾ 1251¼ 1248¾ 1251¼ +14 May 1246¾ +14¼ Jul 1247 +14¼ Aug 1243½ +14¼ Sep 1194¾ +14¼ Nov 1165 1177 1165 1177 +17 Jul 1177¾ +17 Nov 1115 +17 Est. sales 108,879. Fri.'s sales 124,712 Fri.'s open int 658,605, up 661 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 64.81 65.72 64.50 64.62 —1.20 Sep 64.64 64.66 63.10 63.71 —.71 Oct 63.73 63.80 62.18 62.97 —.57 Dec 63.24 63.30 61.70 62.59 —.45 Jan 62.41 62.59 61.01 61.98 —.32 Mar 61.28 61.54 59.96 60.99 —.22 May 60.00 60.55 59.03 60.07 —.13 Jul 59.01 59.75 58.35 59.33 —.08 Aug 58.31 58.48 58.31 58.48 —.01 Sep 56.81 57.55 56.81 57.55 +.03 Oct 56.63 56.63 56.62 56.62 +.17 Dec 55.43 56.71 55.43 56.34 +.18 Jan 56.12 +.17 Mar 55.84 +.16 May 55.61 +.15 Jul 55.45 +.14 Aug 55.39 +.14 Sep 55.31 +.14 Oct 55.17 +.13 Dec 55.28 +.13 Jul 55.86 +.13 Oct 55.85 +.13 Dec 55.77 +.12 Est. sales 101,401. Fri.'s sales 99,776 Fri.'s open int 433,852 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 352.00 359.00 349.00 357.20 +4.60 Sep 351.90 358.00 349.20 356.40 +5.10 Oct 350.70 357.40 348.20 355.90 +5.60 Dec 354.20 361.20 351.60 359.60 +5.70 Jan 355.60 362.20 352.40 360.70 +5.60 Mar 355.90 361.90 352.60 360.90 +5.20 May 356.60 362.50 353.80 361.70 +4.70 Jul 359.80 364.90 356.60 364.20 +4.60 Aug 358.40 362.50 355.30 362.50 +4.70 Sep 353.60 357.60 353.30 357.60 +4.60 Oct 347.40 350.60 344.00 350.60 +4.60 Dec 346.90 350.80 343.30 349.90 +4.50 Jan 348.30 +4.60 Mar 344.40 +4.50 May 343.30 +4.50 Jul 343.30 +4.30 Aug 341.50 +4.30 Sep 336.40 +4.30 Oct 329.20 +2.60 Dec 324.00 327.00 324.00 327.00 +2.60 Jul 327.00 +2.60 Oct 327.00 +2.60 Dec 327.00 +2.60 Est. sales 69,662. Fri.'s sales 68,814 Fri.'s open int 354,589, up 2,554