CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 680¼ 690 671¾ 674½ —2½ Dec 689¾ 699½ 681½ 684¼ —2½ Mar 698 706¼ 689¼ 691½ —3 May 700¼ 707¼ 690¾ 692½ —3¼ Jul 682¾ 691 676½ 676¾ —4½ Sep 683¾ 693½ 679¼ 679¼ —4½ Dec 689¾ 698¼ 684¾ 685 —4¾ Mar 689¾ 702 687¾ 687¾ —4¼ May 684¾ 684¾ 679¾ 679¾ —3¼ Jul 655¾ —3 Sep 655¾ —3 Dec 655¾ —3 Mar 655¾ —3 May 655¾ —3 Jul 627 —3 Est. sales 84,922. Mon.'s sales 78,682 Mon.'s open int 349,141, up 102 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 554 564 544¼ 548¾ —1 Dec 551½ 560¾ 542¼ 546¼ — ½ Mar 559¼ 568 550 553¾ — ¾ May 563½ 572 554½ 558 —1 Jul 564 572 554¾ 558¼ — ¾ Sep 517¼ 520½ 507¾ 510½ —3¼ Dec 499¾ 503¾ 494¼ 495½ —3 Mar 507¼ 510 501¾ 502¾ —3 May 514 514 506¼ 506¼ —3¼ Jul 508½ 508¾ 508½ 508¾ —3 Sep 471 — ½ Dec 464¼ 465 462¼ 463¼ — ½ Jul 473¼ — ½ Dec 424¼ 425¼ 424 424 Est. sales 194,760. Mon.'s sales 214,440 Mon.'s open int 1,469,430 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 465 468½ 461½ 465¾ +3¾ Dec 459 467½ 459 464¼ +4¾ Mar 460 463 460 462¾ +6½ May 462 +6½ Jul 461¼ +6½ Sep 461¼ +6½ Dec 450 +5½ Mar 450 +5½ May 450 +5½ Jul 450 +5½ Sep 450 +5½ Est. sales 416. Mon.'s sales 468 Mon.'s open int 4,597 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1419¼ 1442¾ 1412½ 1418¼ +5½ Sep 1369 1392¼ 1361¾ 1367 +4½ Nov 1365 1387½ 1355½ 1359½ +1¾ Jan 1369½ 1392 1361 1364¼ +1½ Mar 1360½ 1380¾ 1351 1354 — ½ May 1360¼ 1375½ 1347 1350¼ — ½ Jul 1354 1372¼ 1345 1348 —1 Aug 1339 1341¾ 1327¾ 1327¾ —4 Sep 1294¾ 1295¼ 1280¾ 1280¾ —5¼ Nov 1259 1277 1250¼ 1253 —5¼ Jan 1265¾ 1272½ 1254 1254 —5 Mar 1239¾ —5 May 1236¼ —5¼ Jul 1247¾ 1247¾ 1237 1237 —5¼ Aug 1233½ —5¼ Sep 1184¾ —5¼ Nov 1174¼ 1174¼ 1166¾ 1167½ —11 Jul 1168¼ —11 Nov 1105½ —11 Est. sales 146,152. Mon.'s sales 161,040 Mon.'s open int 674,581 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 67.05 67.63 65.86 66.26 —.17 Sep 65.50 66.20 64.25 64.39 —.78 Oct 64.76 65.36 63.22 63.32 —1.09 Dec 64.36 64.95 62.81 62.91 —1.16 Jan 63.89 64.26 62.16 62.24 —1.24 Mar 62.88 63.16 61.13 61.16 —1.34 May 61.99 62.14 60.15 60.17 —1.43 Jul 61.07 61.35 59.39 59.42 —1.53 Aug 59.31 59.32 58.55 58.55 —1.59 Sep 59.27 59.27 57.68 57.68 —1.60 Oct 58.30 58.36 56.76 56.76 —1.62 Dec 58.20 58.20 56.47 56.47 —1.63 Jan 56.26 —1.62 Mar 55.99 —1.65 May 55.77 —1.73 Jul 56.82 56.82 55.62 55.62 —1.81 Aug 55.56 —1.81 Sep 55.48 —1.81 Oct 55.35 —1.81 Dec 56.92 56.93 55.46 55.46 —1.83 Jul 56.05 —1.83 Oct 56.04 —1.82 Dec 56.02 —1.82 Est. sales 117,510. Mon.'s sales 122,381 Mon.'s open int 445,891 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 355.80 361.00 353.60 358.80 +5.20 Sep 354.50 360.00 352.80 358.20 +5.40 Oct 354.20 359.60 352.10 357.50 +5.70 Dec 357.00 363.60 355.90 361.20 +6.10 Jan 358.50 364.00 356.80 361.80 +6.50 Mar 356.60 362.70 356.00 360.80 +6.40 May 356.90 362.30 355.80 360.80 +6.60 Jul 357.90 363.90 357.50 362.50 +6.70 Aug 356.20 361.70 355.90 360.50 +6.10 Sep 350.90 356.10 350.90 354.50 +4.60 Oct 343.80 348.00 343.80 346.90 +4.20 Dec 342.60 347.80 342.60 346.30 +4.20 Jan 345.20 +3.90 Mar 341.40 +3.90 May 340.20 +3.20 Jul 340.40 340.40 340.30 340.30 +2.90 Aug 338.50 +2.90 Sep 333.40 +2.90 Oct 329.10 +2.90 Dec 323.10 326.90 323.10 326.90 +3.00 Jul 326.90 +3.00 Oct 326.90 +3.00 Dec 326.90 +3.00 Est. sales 98,796. Mon.'s sales 103,543 Mon.'s open int 366,093