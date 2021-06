CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 660¼ 660¾ 642 651¼ —10 Sep 662½ 662½ 644½ 652 —11¾ Dec 668 669¼ 652 658½ —11¾ Mar 674½ 675¼ 658¾ 664½ —12½ May 675¼ 676¾ 660¾ 666½ —12 Jul 668 668 655 661 —10½ Sep 659 665½ 658¾ 663 —10 Dec 675¾ 675¾ 666 669¾ —10 Mar 670 672 670 672 —9¾ May 660½ 664¼ 660½ 664¼ —9½ Jul 642¾ 642¾ 636½ 641¾ —7¼ Est. sales 129,582. Wed.'s sales 120,502 Wed.'s open int 378,947 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 664 664 650¾ 653¼ —11 Sep 549 556¼ 528 549¼ —1¾ Dec 534 541¾ 514¼ 536 +¼ Mar 541¼ 548¾ 521½ 543½ +¾ May 545¼ 553¼ 526¼ 548 +½ Jul 547 555 528¼ 549¾ +½ Sep 496½ 502 482¼ 498 —1¾ Dec 484 485 470¼ 482¾ —2 Mar 487 490 481 490 —2¼ May 493½ —2 Jul 489¾ 496 489 496 —2 Sep 445½ —2 Dec 443¼ 445¼ 439½ 444¾ — ½ Jul 454¾ — ½ Dec 418 418 416¼ 416¼ —2¼ Est. sales 377,513. Wed.'s sales 333,966 Wed.'s open int 1,615,030 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 365½ 378¾ 356¼ 376½ +11 Sep 365½ 380 358 375¼ +9¾ Dec 366 380¼ 359 375¼ +9 Mar 377½ +8½ May 377¾ +8½ Jul 381¼ +8½ Sep 384 +8½ Dec 391 +8½ Mar 391 +8½ May 391 +8½ Jul 391 +8½ Sep 391 +8½ Est. sales 685. Wed.'s sales 520 Wed.'s open int 3,422 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1382½ 1385 1345¾ 1371¼ —13¾ Aug 1345¼ 1346 1305½ 1334 —12 Sep 1308¼ 1308¼ 1269½ 1298¾ —9¼ Nov 1298¾ 1299¾ 1261¾ 1291¾ —8½ Jan 1303¼ 1303¾ 1266¼ 1296 —8¾ Mar 1291¼ 1291¼ 1256½ 1285½ —7¾ May 1291¼ 1292 1258 1286 —7½ Jul 1292½ 1294¼ 1261 1290 —7½ Aug 1283 1285¼ 1254½ 1281¼ —7 Sep 1239 1242¾ 1216½ 1242¾ —4½ Nov 1213¼ 1217 1186½ 1215½ —2 Jan 1195 1216 1191¾ 1215 —2 Mar 1202½ —1½ May 1199¾ —1¼ Jul 1200¼ —2 Aug 1196¾ —2 Sep 1148 —2 Nov 1130½ 1158¾ 1127¾ 1158¾ +5¼ Jul 1159½ +5¼ Nov 1097½ +5¼ Est. sales 202,291. Wed.'s sales 183,056 Wed.'s open int 764,309, up 6,508 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 61.86 62.85 60.31 62.70 +.57 Aug 60.67 61.40 59.01 61.27 +.60 Sep 60.19 61.01 58.54 60.89 +.70 Oct 59.72 60.61 58.06 60.46 +.69 Dec 59.33 60.28 57.79 60.16 +.62 Jan 58.93 59.64 57.23 59.56 +.55 Mar 58.24 58.72 56.41 58.67 +.43 May 57.75 58.05 56.03 58.03 +.28 Jul 57.40 57.67 55.85 57.59 +.14 Aug 56.63 57.03 55.55 57.03 +.08 Sep 56.13 56.60 55.02 56.60 +.09 Oct 55.64 56.03 54.41 56.03 +.12 Dec 55.53 55.91 54.20 55.91 +.11 Jan 55.55 +.15 Mar 55.25 +.15 May 55.09 +.15 Jul 55.09 +.20 Aug 53.85 55.04 53.85 55.04 +.20 Sep 54.98 +.18 Oct 54.86 —.03 Dec 53.89 55.00 53.74 55.00 +.11 Jul 55.58 +.11 Oct 55.47 +.11 Dec 55.05 +.11 Est. sales 161,511. Wed.'s sales 156,188 Wed.'s open int 506,450 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 354.80 355.00 339.90 345.80 —8.40 Aug 355.00 355.50 340.50 345.90 —8.60 Sep 356.60 356.70 342.30 346.70 —9.20 Oct 356.00 356.50 343.00 346.90 —8.90 Dec 359.70 361.00 347.00 350.80 —8.80 Jan 359.80 361.00 347.90 351.20 —8.60 Mar 355.00 355.90 344.80 347.90 —7.00 May 353.70 354.60 344.50 347.30 —6.30 Jul 356.10 356.60 347.70 350.20 —5.80 Aug 353.20 355.30 345.90 348.70 —4.50 Sep 348.10 349.30 341.40 345.00 —3.10 Oct 337.50 341.70 333.30 338.10 —2.10 Dec 339.40 340.40 332.10 337.10 —2.00 Jan 336.20 336.90 332.80 336.90 —2.00 Mar 334.60 —2.00 May 333.40 —1.70 Jul 335.10 —1.70 Aug 332.20 —1.70 Sep 328.60 —1.70 Oct 322.10 —.30 Dec 319.00 319.10 316.50 319.10 —.30 Jul 319.10 —.30 Oct 319.10 —.30 Dec 319.10 —.30 Est. sales 123,524. Wed.'s sales 120,134 Wed.'s open int 400,467, up 1,750