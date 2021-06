CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 663¾ 667 637¼ 639 —23¾ Sep 666 670 640¼ 643 —22¾ Dec 672½ 676 646¾ 649¾ —22¼ Mar 681¼ 682½ 654 656½ —22¼ May 682¾ 682¾ 657 658¾ —21¾ Jul 674¾ 676¾ 651½ 653¾ —20½ Sep 670¼ 670¼ 655¼ 655¼ —20 Dec 682 682¼ 659½ 660½ —20¼ Mar 662¾ —19½ May 654½ —19¼ Jul 637¼ 637½ 626½ 626½ —18¼ Est. sales 164,125. Wed.'s sales 141,432 Wed.'s open int 415,004 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 672¾ 674¼ 633 633 —40 Sep 588 589½ 548½ 548½ —40 Dec 571 573¼ 532½ 532½ —40 Mar 578½ 579½ 539½ 539½ —40 May 581¾ 581¾ 543½ 543½ —40 Jul 581¾ 584½ 543¾ 543¾ —40 Sep 520 520 482¾ 491½ —30¼ Dec 500½ 502 472½ 474 —28¼ Mar 502 502 481½ 481½ —27¾ May 510 510 482 484½ —27¼ Jul 513¼ 513¼ 483 487¼ —26¾ Sep 428½ —26¾ Dec 451¼ 453¼ 440 440 —12 Jul 450 —12 Dec 419½ 419½ 417¼ 417¾ —3 Est. sales 487,534. Wed.'s sales 420,828 Wed.'s open int 1,721,137 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 378 379½ 365 365¾ —9½ Sep 376¾ 377 363¾ 364½ —9¾ Dec 373½ 377 366¾ 366¾ —5 Mar 369¾ —5 May 371 —3¼ Jul 375½ Sep 378¼ Dec 376 —1¾ Mar 376 —1¾ May 376 —1¾ Jul 376 —1¾ Sep 376 —1¾ Est. sales 848. Wed.'s sales 541 Wed.'s open int 3,734 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1443 1450 1323½ 1329¾ —118¾ Aug 1395 1400¼ 1289 1295 —107 Sep 1350¾ 1355 1251 1258½ —99 Nov 1335¼ 1341 1240½ 1252¾ —90½ Jan 1339½ 1343½ 1244¾ 1256¾ —89½ Mar 1322 1324¾ 1229½ 1241¾ —85¾ May 1322 1322 1228¾ 1240½ —83¾ Jul 1321½ 1325¼ 1233 1244½ —82¾ Aug 1303¼ 1303¼ 1225¾ 1231 —78¾ Sep 1232¼ 1232¼ 1189 1191½ —69¾ Nov 1213½ 1222½ 1150¼ 1161¾ —61¼ Jan 1193 1195¾ 1154 1161 —61 Mar 1142 —56¾ May 1139¾ —56¾ Jul 1178½ 1178½ 1141 1141 —55¼ Aug 1137½ —55¼ Sep 1085¾ —55¼ Nov 1110 1110 1089¼ 1089¼ —47 Jul 1090 —47 Nov 1080 1080 1052 1052 —32 Est. sales 353,807. Wed.'s sales 198,457 Wed.'s open int 791,009 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 62.00 62.20 56.57 56.57 —5.50 Aug 59.64 59.82 54.34 54.34 —5.50 Sep 58.93 58.97 53.56 53.56 —5.50 Oct 58.22 58.26 52.85 52.85 —5.50 Dec 57.73 57.85 52.33 52.33 —5.50 Jan 57.15 57.17 51.65 51.65 —5.50 Mar 55.98 56.22 50.73 50.74 —5.49 May 55.64 55.70 50.22 50.40 —5.32 Jul 55.26 55.52 50.05 50.23 —5.22 Aug 54.90 54.90 49.94 49.94 —5.04 Sep 52.30 52.59 49.40 49.52 —4.92 Oct 52.22 52.22 48.92 48.92 —4.88 Dec 53.02 53.70 48.32 48.81 —4.87 Jan 53.00 53.00 48.78 48.78 —4.88 Mar 51.76 51.76 48.49 48.49 —4.89 May 51.42 51.42 48.44 48.44 —4.86 Jul 51.32 51.32 48.40 48.40 —4.82 Aug 51.00 51.00 48.34 48.34 —4.82 Sep 51.10 51.10 48.30 48.30 —4.74 Oct 51.05 51.05 48.22 48.22 —4.71 Dec 50.29 51.82 48.22 48.22 —4.62 Jul 52.41 52.41 48.81 48.81 —4.81 Oct 52.32 52.32 48.71 48.71 —4.91 Dec 51.53 52.15 48.29 48.29 —4.91 Est. sales 273,549. Wed.'s sales 201,779 Wed.'s open int 532,675 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 379.00 380.00 360.20 361.50 —17.70 Aug 379.30 380.10 361.00 362.80 —16.90 Sep 380.20 381.40 362.90 364.70 —15.90 Oct 379.20 380.40 363.10 365.80 —14.30 Dec 382.00 383.80 365.60 369.40 —13.70 Jan 382.20 382.80 364.80 369.50 —13.20 Mar 375.70 376.20 358.00 363.80 —11.90 May 371.90 373.40 355.50 361.20 —11.60 Jul 374.50 374.50 357.00 363.20 —11.30 Aug 370.20 370.20 356.00 359.40 —10.80 Sep 363.50 363.50 349.00 352.90 —10.20 Oct 350.00 350.00 338.00 342.50 —8.40 Dec 350.00 350.30 336.00 341.80 —8.30 Jan 337.80 —8.30 Mar 335.40 —8.30 May 334.90 —8.30 Jul 340.00 341.00 334.50 334.50 —9.60 Aug 333.30 —9.70 Sep 331.40 —9.70 Oct 316.40 —.80 Dec 315.80 —.30 Jul 315.80 —.30 Oct 315.80 —.30 Dec 315.80 —.30 Est. sales 152,111. Wed.'s sales 110,388 Wed.'s open int 403,783