CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 675½ 677½ 665¾ 674¼ —1 Sep 678 679¾ 668¼ 677 — ¾ Dec 683 684 673½ 681 —1 Mar 687½ 688¾ 679½ 685¾ —1¾ May 684½ 684½ 678 681½ —3½ Jul 660¾ 662¾ 654½ 660 — ¾ Sep 658¼ 662¼ 656¼ 659¾ —1½ Dec 666½ 667¾ 661 664½ —2 Mar 666 —1¾ May 659 —1¼ Jul 605 613 605 613 —1½ Est. sales 95,779. Thu.'s sales 89,853 Thu.'s open int 411,560, up 2,432 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 664¾ 666¾ 653½ 659½ —5 Sep 577½ 580¼ 568¾ 573¼ —5¾ Dec 551½ 553¼ 542¼ 546½ —5½ Mar 557¾ 559¼ 549 553¼ —5 May 560½ 561¼ 552 555¾ —5½ Jul 559½ 560¾ 550¾ 554¼ —6 Sep 500¾ 500¾ 493¾ 498½ —4½ Dec 487¼ 487¾ 480¼ 484 —4 Mar 490¾ 490¾ 490¾ 490¾ —4 May 492½ —3½ Jul 494¼ 494¾ 492½ 494 —3¾ Sep 448 449 448 449 —3¾ Dec 443 443 439¼ 439¼ —6½ Jul 450¼ —6½ Dec 418¼ 419¼ 416¼ 416¾ —1 Est. sales 209,335. Thu.'s sales 279,511 Thu.'s open int 1,712,219, up 7,322 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 356½ 358½ 354¼ 356 —2¼ Sep 356¼ 356¼ 354¾ 354¾ —2¼ Dec 354¾ 358 354½ 355¼ —2¼ Mar 360 360½ 360 360½ —1¾ May 361 —1½ Jul 364¾ —1½ Sep 367½ —1½ Dec 367½ —1½ Mar 367½ —1½ May 367½ —1½ Jul 367½ —1½ Sep 367½ —1½ Est. sales 212. Thu.'s sales 613 Thu.'s open int 4,300 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1534 1540¾ 1512¼ 1526¼ —7 Aug 1481½ 1485 1461¾ 1472¼ —8 Sep 1405¾ 1407¼ 1387¼ 1396¾ —7½ Nov 1368¼ 1370 1351 1360½ —7¼ Jan 1367¼ 1369½ 1351¼ 1360¼ —7 Mar 1345 1345 1330½ 1335½ —8¼ May 1340 1340 1327 1330½ —8¼ Jul 1339½ 1340¾ 1328 1331½ —7½ Aug 1313 1313¾ 1307¾ 1307¾ —7½ Sep 1264¾ 1264¾ 1256¾ 1256¾ —10 Nov 1238 1238½ 1221¼ 1223¼ —14 Jan 1226¼ —14¼ Mar 1218 —12¾ May 1218½ —13 Jul 1216½ —13 Aug 1213 —13 Sep 1163½ —13 Nov 1100 1103¼ 1100 1103¼ —8¾ Jul 1104 —8¾ Nov 1076 —8¾ Est. sales 142,382. Thu.'s sales 138,016 Thu.'s open int 803,769, up 3,137 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 65.76 66.34 64.64 65.49 —.27 Aug 62.07 62.47 60.98 61.52 —.50 Sep 60.13 60.52 58.87 59.52 —.44 Oct 58.58 58.94 57.50 58.15 —.31 Dec 57.60 57.82 56.53 57.23 —.21 Jan 56.40 56.40 55.61 56.14 —.26 Mar 55.17 55.17 54.32 54.78 —.38 May 54.38 54.38 53.52 54.07 —.31 Jul 53.70 53.81 53.07 53.71 —.19 Aug 53.12 53.23 53.10 53.10 —.17 Sep 52.66 52.66 52.43 52.48 —.16 Oct 52.04 —.22 Dec 52.02 52.02 51.43 51.90 —.23 Jan 51.81 —.23 Mar 51.75 —.23 May 51.71 —.23 Jul 51.73 —.23 Aug 51.72 —.23 Sep 51.72 —.23 Oct 51.72 —.23 Dec 50.29 50.29 49.49 49.66 —.62 Jul 49.66 —.62 Oct 49.66 —.62 Dec 49.66 —.62 Est. sales 93,497. Thu.'s sales 115,221 Thu.'s open int 496,198 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 402.00 404.10 397.70 398.90 —2.20 Aug 401.30 402.50 396.90 398.00 —1.80 Sep 398.30 400.00 395.00 396.10 —1.30 Oct 394.50 396.00 391.80 392.80 —1.00 Dec 395.00 396.40 391.60 393.60 —.60 Jan 392.60 394.20 390.40 391.60 —.60 Mar 385.10 386.70 383.30 383.80 —1.00 May 384.60 384.70 381.10 381.30 —1.50 Jul 385.40 385.50 381.00 382.10 —1.50 Aug 378.40 380.50 377.10 377.10 —1.80 Sep 372.50 373.00 368.90 368.90 —2.30 Oct 356.50 —4.80 Dec 361.40 362.00 355.50 355.50 —4.70 Jan 355.30 —4.70 Mar 352.60 —4.70 May 352.00 —4.70 Jul 352.90 —4.70 Aug 352.80 —4.80 Sep 351.30 —4.80 Oct 325.40 —4.80 Dec 320.00 321.00 320.00 321.00 —.50 Jul 321.00 —.50 Oct 321.00 —.50 Dec 321.00 —.50 Est. sales 73,772. Thu.'s sales 86,440 Thu.'s open int 400,677