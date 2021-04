CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 652½ 659¾ 648¼ 652½ —1¼ Jul 654½ 660¾ 649½ 655 — ½ Sep 656 661¾ 651¼ 656¾ — ¼ Dec 660½ 666¼ 656 661¾ Mar 663¼ 670 660 666½ +½ May 662½ 665¾ 658¼ 663¼ +1 Jul 634¾ 640½ 633¾ 639¾ +2½ Sep 637¾ 640 637¾ 639¾ +2¾ Dec 646 646 640½ 645¾ +2¾ Mar 647¾ +2¾ May 647¼ +2¾ Jul 610¼ +2¾ Est. sales 107,994. Thu.'s sales 173,303 Thu.'s open int 434,268 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 590½ 594¾ 583¼ 585½ —4½ Jul 577½ 581¾ 571½ 573¾ —3 Sep 530 534 526¾ 529½ —1 Dec 512 515¾ 510 512¼ Mar 519 522½ 517 519 — ¼ May 523 526¾ 521 523¼ Jul 525¼ 529 522¾ 525 — ¼ Sep 484¼ 488¾ 483 484¾ +½ Dec 470 472 468½ 470½ +½ Mar 477 477½ 476½ 477½ +¾ May 482 +1¼ Jul 483½ +¾ Sep 461 +¾ Dec 446 446 441½ 443¼ —1½ Jul 454¼ —1½ Dec 433 433 429½ 429½ —1½ Est. sales 351,783. Thu.'s sales 404,770 Thu.'s open int 1,815,949, up 4,165 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 383¾ 384 380¾ 380¾ —1¼ Jul 381 384 380¾ 381 — ¾ Sep 357½ +¼ Dec 350 350 350 350 +¾ Mar 352¼ +½ May 350¾ +¼ Jul 350¾ +¼ Sep 350¾ +¼ Dec 350¾ +¼ Mar 350¾ +¼ Jul 350¾ +¼ Sep 350¾ +¼ Est. sales 484. Thu.'s sales 628 Thu.'s open int 4,319, up 24 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1419 1437¾ 1418 1433¼ +15 Jul 1410½ 1430 1410½ 1422½ +11½ Aug 1372 1390¾ 1371¼ 1381 +8½ Sep 1302¾ 1319½ 1302½ 1311¼ +8 Nov 1268¼ 1282¼ 1266¾ 1274 +5 Jan 1267¼ 1280½ 1266¾ 1273¼ +5 Mar 1242¾ 1254½ 1241½ 1246½ +3½ May 1236½ 1248½ 1235½ 1240¼ +3¾ Jul 1239 1246¼ 1236¾ 1239¼ +3¾ Aug 1223 +3 Sep 1181½ 1181½ 1181¼ 1181¼ +5¼ Nov 1149¾ 1157¾ 1149¼ 1153¾ +6¼ Jan 1156 1156¾ 1156 1156¾ +5½ Mar 1150¼ +4½ May 1150¾ +3¾ Jul 1152 +5¼ Aug 1148½ +5¼ Sep 1130¾ +5¼ Nov 1094½ 1094½ 1092 1093¾ +6¾ Jul 1094½ +7½ Nov 1088 1088 1088 1088 +9 Est. sales 215,437. Thu.'s sales 199,440 Thu.'s open int 895,196 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 54.95 56.48 54.86 56.33 +1.44 Jul 52.92 54.38 52.78 54.24 +1.37 Aug 50.73 52.01 50.46 51.87 +1.14 Sep 48.80 50.13 48.80 50.01 +.91 Oct 48.05 48.73 47.72 48.59 +.70 Dec 47.35 47.99 47.01 47.84 +.66 Jan 46.75 47.47 46.71 47.30 +.63 Mar 46.08 46.82 46.08 46.65 +.54 May 45.77 46.38 45.77 46.23 +.48 Jul 45.71 45.98 45.63 45.86 +.42 Aug 45.28 +.32 Sep 44.80 +.32 Oct 44.11 44.24 44.11 44.24 +.36 Dec 43.97 44.16 43.85 43.97 +.30 Jan 43.84 +.30 Mar 43.84 +.30 May 43.87 +.30 Jul 43.87 +.30 Aug 43.87 +.30 Sep 43.87 +.30 Oct 43.87 +.30 Dec 43.87 +.30 Jul 43.87 +.30 Oct 43.87 +.30 Dec 43.87 +.30 Est. sales 112,446. Thu.'s sales 114,271 Thu.'s open int 514,699, up 3,917 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 400.30 408.40 399.50 402.20 +.30 Jul 404.60 412.60 403.80 406.40 —.10 Aug 400.00 408.70 400.00 402.60 —.50 Sep 395.90 402.80 395.80 397.00 —1.00 Oct 391.80 396.30 390.20 391.20 —1.30 Dec 390.20 395.60 389.70 390.90 —1.10 Jan 389.20 393.00 387.50 388.50 —.80 Mar 381.20 384.70 379.40 380.30 —.70 May 378.00 382.00 377.00 377.90 —.10 Jul 379.10 381.80 376.30 378.50 Aug 372.20 376.40 372.00 375.30 +.30 Sep 368.10 +.10 Oct 358.40 359.40 357.90 359.30 +.30 Dec 357.30 359.80 356.90 358.40 +.70 Jan 357.60 +.70 Mar 356.90 +.70 May 357.30 +.70 Jul 359.20 +.70 Aug 359.20 +.70 Sep 357.70 +.70 Oct 357.70 +.70 Dec 351.60 +.70 Jul 351.60 +.70 Oct 351.60 +.70 Dec 351.60 +.70 Est. sales 104,938. Thu.'s sales 123,331 Thu.'s open int 416,938, up 1,943