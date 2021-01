CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 665 680¾ 656¼ 660½ —4½ May 666 680¼ 656¾ 661¼ —4½ Jul 650 660½ 642 647½ —3½ Sep 650¾ 660¾ 643¼ 648 —4 Dec 657¼ 666½ 649¼ 653¾ —5 Mar 659¾ 670 655½ 658¼ —5¾ May 653 657¾ 649 649½ —5¾ Jul 631¾ 637 623½ 628 —2¾ Sep 630 630 623¼ 626¾ —3¾ Dec 638¼ 638¼ 634¼ 634¼ —2½ Mar 639¼ —2 May 634 —2 Jul 600 —2¾ Est. sales 144,729. Tue.'s sales 157,577 Tue.'s open int 424,127, up 6,350 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 524 541½ 522¼ 524½ +7¼ May 526¾ 544 524½ 527¾ +8¾ Jul 521¼ 540¼ 520¼ 524 +7¾ Sep 478 489 474¾ 477½ —2¼ Dec 457 465½ 451¼ 453¼ —4¼ Mar 460¾ 469¼ 456 457½ —4½ May 463 470½ 458 459¾ —3¾ Jul 461½ 469¾ 458¼ 460 —3 Sep 425¼ 431 421¾ 423½ —2¾ Dec 412¾ 418 406 408¾ —4¼ Mar 414¾ —4¾ May 415½ —4¾ Jul 420½ —4¾ Sep 413 —8½ Dec 409 412 405 406 —4¼ Jul 407½ —4¼ Dec 410 410 405¾ 405¾ —4¼ Est. sales 626,126. Tue.'s sales 640,244 Tue.'s open int 1,891,208, up 38,802 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362¼ 366¼ 358½ 361¾ — ¼ May 358½ 358¾ 353¾ 355¼ —1¼ Jul 353 353 348¾ 349¼ —2 Sep 315¾ +¾ Dec 308 308 302¾ 306 +¾ Mar 313¼ +¾ May 313¼ +¾ Jul 313¼ +¾ Sep 313¼ +¾ Dec 313¼ +¾ Jul 313¼ +¾ Sep 313¼ +¾ Est. sales 202. Tue.'s sales 571 Tue.'s open int 4,684 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1433½ 1438¼ 1410¾ 1411 —11 Mar 1424 1436½ 1403¼ 1406¼ —12 May 1420 1431¾ 1400¾ 1403¾ —10 Jul 1405¼ 1415 1385 1388½ —11 Aug 1343¾ 1355¾ 1332¼ 1336¼ —7½ Sep 1237¼ 1250¾ 1231¼ 1233½ —6¼ Nov 1175½ 1186 1172 1176 — ½ Jan 1168 1180 1167 1169¾ —1 Mar 1134 1145 1132¼ 1137 +¾ May 1120 1131¼ 1120 1125¼ +1½ Jul 1120 1122¼ 1115½ 1116¾ +1¼ Aug 1100¼ +1¼ Sep 1066¼ +½ Nov 1033¼ 1049 1024 1042¼ +3¾ Jan 1044¾ +4¼ Mar 1044¼ +4¼ May 1025½ 1044¼ 1025½ 1044¼ +4¼ Jul 1046½ +4¼ Aug 1043 +4¼ Sep 1043 +4¼ Nov 1017¾ 1019¾ 1017¾ 1019¾ +7 Jul 1019¾ +7 Nov 1019¼ +7 Est. sales 241,399. Tue.'s sales 311,619 Tue.'s open int 935,394, up 1,751 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 43.62 44.02 42.68 42.68 —.45 Mar 42.65 43.43 41.96 42.18 —.45 May 42.37 43.11 41.68 41.90 —.43 Jul 42.30 42.88 41.48 41.68 —.47 Aug 41.59 42.23 40.98 41.12 —.47 Sep 41.01 41.38 40.31 40.41 —.42 Oct 40.20 40.35 39.58 39.70 —.32 Dec 39.89 40.23 39.32 39.51 —.24 Jan 39.32 39.45 39.08 39.17 —.18 Mar 38.87 38.90 38.56 38.71 —.16 May 38.51 38.51 38.35 38.35 —.16 Jul 38.15 38.24 38.07 38.08 —.18 Aug 37.82 —.22 Sep 37.51 —.25 Oct 36.81 36.88 36.81 36.88 —.27 Dec 36.77 36.82 36.77 36.82 —.24 Jan 36.82 —.24 Mar 36.82 —.24 May 36.82 —.24 Jul 36.82 —.24 Aug 36.82 —.24 Sep 36.82 —.28 Oct 36.82 —.24 Dec 36.82 —.24 Jul 36.82 —.24 Oct 36.82 —.24 Dec 36.82 —.24 Est. sales 103,132. Tue.'s sales 148,491 Tue.'s open int 468,330, up 1,804 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 470.50 472.80 462.40 462.40 —8.80 Mar 466.50 471.40 456.20 457.10 —8.30 May 458.40 463.60 452.60 453.60 —4.80 Jul 455.20 458.20 449.10 449.90 —3.80 Aug 439.20 442.50 435.20 435.80 —2.60 Sep 414.80 418.20 412.40 413.20 —1.50 Oct 390.80 394.80 388.80 389.90 —1.40 Dec 387.30 390.00 384.70 386.30 —.30 Jan 383.40 383.40 380.30 381.60 +.20 Mar 368.30 368.90 367.20 368.70 +1.30 May 362.30 363.70 362.30 363.70 +1.80 Jul 361.60 361.90 361.60 361.90 +2.00 Aug 356.50 +1.20 Sep 349.20 +.30 Oct 342.60 343.10 342.60 343.10 +.60 Dec 342.20 342.20 341.80 341.80 +.20 Jan 340.80 —.80 Mar 340.80 —.80 May 340.80 —.80 Jul 343.20 —.80 Aug 343.20 —.80 Sep 343.20 —.80 Oct 343.20 —.80 Dec 346.00 —.80 Jul 346.00 —.80 Oct 346.00 —.80 Dec 346.00 —.80 Est. sales 93,828. Tue.'s sales 121,400 Tue.'s open int 418,021