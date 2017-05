Wave ends season on high note beating Rams

GIRLS TRACK

Darien completed the season the best way a Darien team could wish to, beating rival New Canaan 80-65 at home on Monday.

“Finished our regular season on a high note beating NC by 15,” said Wave coach Steve Norris. “Victory (was) attributed primarily to dominance in sprints and hurdles. We outscored New Canaan in these six events 40-10.”

Darien goes into next week’s FCIAC Championship meet at Greenwich going 3-6 on the regular season.

Norris notes

— Freshmen Kaitlyn Popson: won 300h, 2nd in 100h and 2nd triple jump, All three marks seasonal bests

— Sam Aparicio: seasonal best in 100h

— Wren Stewart: seasonal best in 300h

— KC Grady: won both 100m and 200m in seasonal bests

— Erica Blaze: career best in 400m

— Marley Garfield: seasonal best in 800m

— Kerry Blatney: career best in 800m

— Daphne Cutler: career best in 3200m

— Pole vault: first three are all freshmen: Kelly Richter, Lana Schmidt, Skylar Ford

— High jump: Julia Ford equalled her best ever

Wave results

4x100mr: 1.Dar 52.68(Abigail Cragin, Olivia Stein, Erica Blaze, KC Grady)

4x400mr: 2. Dar A 4:27.26(Blaze 65.9, Boucher 67.3, McKay 67.5, Washecka 66.0) 3. Dar C 4:44.13(Garfield 68.6, Popson 69.7, Stein 69.0, Ki Olvany 76.3) 4. Dar C 4:50.11(Appleby 71.3, Gallagher 71.1, Blatney 68.6, Hill 78.7)

100h: 2. Kaitlyn Popson 18.12, 3. Sam Aparicio 18.18, Cragin 20.36

300h: 1. Popson 52.26, 2. Stewart 52.77, Richter 59.01, Blenke 64.44

100m; 1. Grady 13.18, 2. Cragin 13.47, 3. Blaze 13.53, Moorhead 14.41, Wagner 14.96, S Ford 14.24, Aparicio 14.30, Vivenzio 14.03, Fagerstrom 14.40, Alliegro 14.37, Schmidt 15.15, Rucquoi 14.28, Washecka 14.39, Stewart 14.55, Armstrong 14.21, McKay 14.54, Manghnirmalani 15.39, Escajadillo 15.16, Zimmerman 16.26, Findlan 14.70, Grant 16.03, Bremer 16.65, Molloy 16.33, Attisani 15.24, Pardo 15.18, Neumann 15.84, Kelly 15.90, Ka Olvany 16.31, Pullen 17.59, Barrett 15.76, E Greco 17.91, Krishnan 16.82, Harper 15.45, Criscuolo 16.42, Loura 16.21, Li 15.76, Canaday 16.03

200m: 1. Grady 27.45, 3. Sophia Vivenzio 29.36, Ruquoi 30.11, Wagner 30.65, Armstrong 30.19, Moorhead 30.30, Torrente 31.87, Fagerstrom 30.08, Chieffi 31.81, Manghirmalani 32.49, Cullen 31.37, Grant 33.55, Kirby 34.45, Bonner 33.66, Schwartzman 32.53, Vogt 35.28, Harper 31.61, Morr 31.61, Blenke 34.43, Echeverria 31.23, Schmidt 33.18, Neumann 33.38, Ka Olvany 33.22, Kelly 33.64, Zimmerman 36.92, E Greco 37.49, Krishnan 34.71, Loura 34.34, Criscuolo 33.97, Li 32.93, Canaday 34.22, Barrett 33.93

400m: 1. Blaze 64.82, 2. Washecka 65.09, 5. Susannah Alliegro 65.87, Madariaga 67.81, Stein 67.40, Torrente 71.44, Rucquoi 67.87, McKay 68.76, Manghirmalani 73.67, Vogt 80.41, Bonner 74.78, Schwartzman 75.00

800m: 2. Marley Garfield 2:31.05, 3. Kerry Blatney 2:33.77, 4. Sarah Gallagher 2:35.64, 5. Kimmie Olvany 2:36.51, 6. Penn Boucher 2:38.59, Markham 3:03.47

1600m: 2. Cameron Appleby 5:39.39, 4. Sophie Hill 5:56.66, 5. 5:57.86, 6. Carson Halabi 6:02.73, Huffman 6:20.14, Hackett 6:25.7, Doran 6:36,3, Rodriguez 6:47.2, Clarke 6:44.2, Dahlquist 6:26.8, Klarer 6:35.3, Sibilio 7:05.9, Knight 6:57.8, Scura 7:04.8, S Larizza 7:01.3, E Smith 7:05.7, McIntyre 7:02.1, Wright 7:00.3, Dempsey 8:24.8, Cheney 7:25.2, Behrens 7:30.6, Czaja 8:24.7

3200m: 1. Daphne Cutler 12:09.33, 3. Corinne Bevill 12:54.47

shot: 4. Brielle Racanelli 24’10, 6. Katie Greco 22’11, Mehta 20’4, Mazzone 20’9, Findlan 22’0

pv: 1. Kelly Richter 7’6, 3. Lana Schmidt 7’0, 3, Skylar Ford 7’0, 4. Kacey Mazzone 6’0, 5. Joen Eceverria 6’0, 6. Emily Kirby 6’0, Wagner 5’6

hj: 1. Julia Ford 4’8, Barlow 4’2, Schmidt 4’0, Kirby 3’10, Grant 3’10 discus: 3. Racanelli 80’4, Findlan 69’0, Cullen 63’10, Loura 57’8, Mazzone 69’7

lj: 1. Cragin 14’6, 3. Skylar Ford 13’7, Richter 12’4, Echeverria 13’0, Vivenzio 12’8, Escajadllo 11’2, Grant 11’3, Attisani 10’10, Morr 13’5

javelin: 2. Racanelli 82’0, Echeverria 55’6, Wagner 58’6, Manghirmalani 37’8, E Greco 24’11, Findlan 65’6, Mehta 48’11, Blenke 77’10, Cullen 61’2, Cieffi 44’0

tj: 2. Popson 30’8, Escajadillo 26’5, Vivenzio 29’3, S Ford 28’10